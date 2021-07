Am Samstag beschließen die Ukraine und England die EM-Viertelfinals. Anpfiff ist um 21 Uhr.

UPDATE, 4.07.2021, 23:10 Uhr - 0:4 Endstand in Rom

Tore:

0:4 63. Min. Tor für England J. Henderson (Kopfball, Mount)

0:3 50. Min. Tor für EnglandH. Kane (Kopfball, Shaw)

0:2 46. Min. Tor für EnglandH. Maguire (Kopfball, Shaw)

0:1 4. Min. Tor für England H. Kane (Rechtsschuss, Sterling)

England komplettiert das Halbfinale der UEFA Euro 2021! Die Three Lions schlagen die Ukraine in Rom souverän mit 4:0 und treffen damit in der Runde der letzten vier auf Dänemark. Wie in Hälfte eins, als Kane bereits nach vier Minuten traf, legten die Briten auch nach der Pause einen Blitzstart hin. Maguire und Kane sorgten jeweils per Kopf innerhalb von fünf Minuten für klare Verhältnisse. Auch Henderson durfte wenig später noch einnicken und sein erstes Länderspieltor feiern. Gegen heute insgesamt zu harmlose Ukrainer hatte die Southgate-Truppe überhaupt keine Mühe, das Ergebnis über die Zeit zu bringen und blieb auch im fünften Spiel ohne Gegentor. So feiern auf dem Rasen nun beide Teams mit ihren Fans - die Engländer den Halbfinaleinzug und die Ukrainer eine grandiose EM mit dem ersten Viertelfinaleinzug der Landesgeschichte. Am Mittwoch geht es für England mit dem Halbfinale gegen Dänemark weiter, einen Tag zuvor trifft Spanien im anderen Halbfinale auf Italien. Tschüss aus Rom und bis zum nächsten Mal!

UPDATE, 4.07.2021, 20:00 Uhr - Die Aufstellungen bei Ukraine vs. England

Viertelfinale! Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Ukraine und England. Wer sichert sich das letzte Ticket für das Halbfinale der EM 2021? Ukraine fordert um 21 Uhr England im Stadio Olimpico zu Rom.

Aufstellung Ukraine: Bushchan - Zabarnyi, Kryvtsov, Matviienko - Karavaev, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk - Trainer: Andriy Shevchenko

Aufstellung England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice, Sancho, Mount, Sterling - H. Kane - Trainer: Gareth Southgate

Spielinfos

Anstoß: 4. Juli 2021 21:00 Uhr

Stadion: Stadio Olympico (Rom)

SCHIEDSRICHTER: Brych, Felix (München)

Assistenten: Borsch, Mark (Mönchengladbach), Lupp, Stefan (Zossen)

Vierter Offizieller: del Cerro Grande, Carlos (Spanien)

Video-Assistent: Fritz, Marco (Korb)