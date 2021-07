München - Der nur 1,63 Meter kleine Lorenzo Insigne ist einer der ganz Großen bei der laufenden EM-Endrunde.

Der Profi aus Neapel hat großen Anteil daran, dass die Italiener am Dienstagabend gegen Spanien (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) um den Finaleinzug kämpfen.

Ohr-Schnipser-Strafe nur dank Immobile-Hilfe möglich

In der Vorbereitung auf das Halbfinale im Londoner Wembleystadion gegen die Spanier gewann Insigne im Training ein Spielchen und durfte daher den Verlierer Gianluigi Donnarumma "bestrafen" - mit einem leichten Schlag an den Kopf bzw. in den Nacken.

Allerdings gab es dabei ein Problem: den enormen Größenunterschied zwischen dem Flügelstürmer Insigne und Keeper Donnarumma.

Denn Donnarumma ist mit einer Größe von 1,96 Metern mehr als 30 Zentimeter größer als Insigne, weshalb der nicht aus dem Stand zur "Bestrafung" bei Donnarumma ansetzen konnte.

Da schritt Mitspieler Ciro Immobile helfend ein, hob Insigne hoch und so konnte dieser doch noch seine kleine "Bestrafung" an Donnarumma durchführen.

Zuletzt im Viertelfinale gegen Belgien gewannen die Italiener mit 2:1. Dabei erzielte Insigne das zweite Tor für die "Squadra Azzurra". Es war bereits der zweite Endrunden-Treffer für den 30-Jährigen. Nach Donnarumma will der Italien-"Zwerg" Insigne nun auch die Spanier im Halbfinale bestrafen.

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.