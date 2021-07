Kopenhagen - Yussuf Poulsen konnte sich ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen. Angst um den Stammplatz? Die Frage hatte der dänische Angreifer nach dem Doppelpack seines Stellvertreters Kasper Dolberg kommen sehen.

"Ich werde niemanden umhauen", moderierte der 27-Jährige süffisant die entstandene Diskussion ab: "Wir sind keine Konkurrenten, wie das die Leute von außen denken. Wir sind unterschiedliche Spielertypen, die verschiedene Sachen zu unserem Spiel beitragen können."

Luxusproblem für Hjulmand

Wie wertvoll Poulsen und Dolberg auf ihre jeweils eigene Art und Weise für Dänemark sind, haben beide auf dem märchenhaften Weg ins Viertelfinale eindrucksvoll nachgewiesen.

Poulsen traf in der Gruppenphase zweimal, ehe ihn im Achtelfinale eine Verletzung am Gesäßmuskel ausbremste: Während sich sein Ersatz mit einem Doppelpack beim 4:0 gegen Wales nachhaltig für einen Stammplatz empfahl, konnte der Leipziger nur machtlos auf der Tribüne mitjubeln.

Für das Viertelfinale gegen Tschechien am Samstag (ab 18 Uhr im Liveticker) in Baku steht Trainer Kasper Hjulmand vor einem Luxusproblem - denn Poulsen hat sich gesund gemeldet.

"Mir geht's gut. Ich habe Dienstag und Mittwoch für mich selbst trainiert, es ist so gut gelaufen, dass ich Donnerstag teilweise und Freitag voraussichtlich voll trainieren werde", sagte der Mittelstürmer am Donnerstag in einer virtuellen Medienrunde.

Unterschiedliche Qualitäten

Poulsen ergänzte, 90 Minuten werde er wahrscheinlich nicht durchhalten: "Aber für 60, 70 Minuten bin ich bereit. Das bestätigen auch unsere Mediziner." Ob er die 60, 70 Minuten bekommt, scheint aber durchaus fraglich.

"Kasper war fantastisch", schwärmte Hjulmand nach dem Sieg gegen Wales. Den nun vor Selbstvertrauen nur so strotzenden Dolberg aus der Startelf zu nehmen, wäre ein großes Wagnis.

"Jeder hat besondere eigene Fähigkeiten", sagte Poulsen betont gelassen: "Es ist Aufgabe des Trainers herauszufinden, welche Qualitäten wir in den verschiedenen Momenten auf dem Feld brauchen werden." Für Poulsen spricht seine körperliche Robustheit, sein unermüdliches Engagement im Anlaufen und seine Mannschaftsdienlichkeit.

Der eiskalte Dolberg ist der vermeintlich effektivere mit dem absoluten Killerinstinkt vor dem Tor.

Jeder Spieler ist wichtig

"Also diese Sache, unsere Stürmer eins zu eins zu vergleichen, das ist nicht die Art, wie ich es sehe", sagte Hjulmand: "Je nachdem, was wir in den Spielen brauchen, haben wir verschiedene Typen, die zu verschiedenen Spielsituationen passen."

Darüber hinaus falle den Jokern eine ebenso große Bedeutung zu wie den Startspielern. "Wir haben gesehen, wie viel in den letzten 15 bis 20 Minuten eines Spiels passieren kann", führte der 49-Jährige aus: "Was im letzten Teil des Matches passiert, ist wirklich wichtig."

Und diese Haltung hat er auch seinen Spielern perfekt eingeimpft. "Die fünf Spieler, die reinkommen, können sehr wertvoll sein, um den Sieg am Ende abzusichern", so Poulsen: "Diese Aufgabe am Ende des Spiels ist genauso wichtig, wie die am Anfang des Spiels."

