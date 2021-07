München - Die Enttäuschung nach dem knappen Europameisterschafts-Aus der belgischen Nationalmannschaft ist groß. Die 1:2-Niederlage im Viertelfinale gegen Italien zerstörte zum wiederholten Mal den Titeltraum der vielgelobten "Goldenen Generation".

Dabei lief es bislang so gut. In der Gruppenphase setzte sich Belgien mit drei Siegen aus drei Spielen durch, im Achtelfinale bezwangen die Roten Teufel Portugal mit 1:0. (EM 2021: Der Spielplan im Überblick)

Doch genau dieses Spiel kostete die Belgier wohl einen Teil der Titelträume. Superstar Kevin De Bruyne musste kurz nach der Halbzeit aufgrund einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden. Gegen Italien spielte er überraschend von Beginn an.

De Bryune spricht von "Riss in meinen Bändern"

In der Anfangsphase sah man dem 30-Jährigen nicht an, dass er nicht im vollen Besitz seiner Kräfte ins Spiel ging. Seinen wuchtiger Schuss kratzte Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma gerade noch so aus dem Eck. Doch mit fortlaufender Spieldauer konnte De Bryune das Spiel immer weniger entscheidend beeinflussen.

Dennoch setzte er auch nach 90 Minuten immer noch Akzente, holte Freistöße heraus und trieb das Spiel an.

Nach dem Spiel klärte der torgefährliche Mittelfeldmann auf: "Es war ein Wunder, dass ich heute gespielt habe", so De Bryune im Interview. Grund sei laut eigenen Aussagen ein "Riss in meinen Bändern". Der belgische Verband bestätigte diese Diagnose noch nicht.

Kein Wunder: De Bruynes Verein Manchester City wäre wohl nicht begeistert, wenn der Leistungsträger mit einer schwerwiegenderen Verletzung 90 Minuten auf dem Platz steht.

Du willst die wichtigsten EM-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Appleund Android.