München – 0:1 gegen Frankreich, 4:2 gegen Portugal und 2:2 gegen Ungarn. Das sind die nackten Zahlen der drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021. In der Summe holte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw also vier Punkte, bei einer Torbilanz von 6:5. Das reicht fürs Achtelfinale. Aber gerade so. Gegen Ungarn haben knapp zehn Minuten bis zum bitteren Ausscheiden gefehlt. Das DFB-Team ist dank Leon Goretzkas Treffer in der 84. Minute mit Hängen und Würgen an einer Blamage vorbei geschrammt und trifft im Achtelfinale auf England (Dienstag ab 17:30 Uhr im Liveticker).

Vor allem diese wahnsinnig enttäuschende Leistung gegen Ungarn wirft Fragen auf. Wie kann es sein, dass eine Mannschaft nach einem Fußballfest wie gegen Portugal später diese sportliche Magerkost anbietet? Dieser Auftritt war ein Rückfall in ganz alte und schlechte Zeiten. Wobei das 0:6 gegen Spanien und das 1:2 gegen Nordmazedonien ja auch noch nicht allzu weit zurückliegen.

Gegen Ungarn haperte es in allen Mannschaftsteilen. Die Defensive war wacklig, häufig viel zu weit aufgerückt und dadurch extrem anfällig bei gegnerischen Kontern. Auch bei Standardsituationen des Gegners brennte es im deutschen Strafraum regelmäßig lichterloh. Aus dem Mittelfeld kamen keinerlei Impulse, der Ilkay Gündogan im DFB-Team ist einfach nicht der Ilkay Gündogan von Manchester City. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähnliches gilt für Toni Kroos. Bei Real Madrid einer der Chefstrategen in der Zentrale, bei der deutschen Nationalmannschaft dagegen zu häufig auf Tauchstation. Auch Portugal-Matchwinner Robin Gosens und Joshua Kimmich waren gegen Ungarn komplett abgemeldet.

EM 2021: Deutschland fehlt ein echter Stürmer

Im Sturm fehlte zudem die Durchschlagskraft. Serge Gnabry läuft häufig viel, aber auch viel umsonst. Kai Havertz merkt man sein junges Alter und seine Unerfahrenheit im DFB-Dress in manchen Situationen einfach immer noch an und Leroy Sane hat seine Bewährungschance gegen Ungarn auch überhaupt nicht genutzt. Bemüht war der Bayern-Star, das schon. Die Krux: mehr aber auch nicht. Brotlose Dribblings, einfache Ballverluste und zuweilen schlechte Zweikampführung. Auch er hat im Verein schon deutlich bessere Leistungen gezeigt. Insgesamt schaffen es die deutsche Spieler in der Nationalmannschaft einfach nicht, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen. Gegen Frankreich war vieles nur Stückwerk, gegen Portugal folgte dann ein berauschendes Fußballfest und nur wenige Tage später gegen Ungarn macht sich bei den deutschen Fans wieder Ernüchterung breit.

Nicht so bei Löw. Der lobte sein Team nach dem Ungarn-Spiel erstmal für die "tolle Moral" und „klasse Mentalität“ und dass "wir uns auch von dem Rückstand nicht haben verrückt machen lassen". Moral und Wille sollten für einen Profi-Fußballer aber doch Grundvoraussetzungen sein. Es gilt zu erkennen, dass es im DFB-Team eben in ganz anderen Bereichen hapert. Dass man gegen Ungarn laut Löw einfach weniger Räume hatte und sich das Team deswegen so schwer getan hat, darf dabei nicht als Ausrede gelten.

Immerhin muss der Bundestrainer aber zugeben, dass "wir bei den Gegentoren Fehler gemacht haben, die uns so nicht passieren dürfen". Das ist Fakt. Denn Angst werden die Engländer vor Deutschland keine bekommen haben, wenn sie das Ungarn-Spiel verfolgt haben. Harry Kane und Co. sind nämlich der deutsche EM-Achtelfinal-Gegner.

EM 2021: DFB-Stars müssen an die Leistungsgrenze

Da erwartet der Bundestrainer allerdings ein ganz anderes Spiel – und hofft darauf, dass das seiner Mannschaft wieder mehr liegt. "England steht nicht mit zehn Mann am eigenen Sechzehner und wirft sich in jeden Ball rein, sie müssen und wollen zu Hause vor den eigenen Fans mit Sicherheit nach vorne spielen. Das wird eine offene Partie." Aber auch nur dann, wenn Löws Spieler allesamt endlich konstant an ihre Leistungsgrenze kommen. Das haben sie in den vergangenen Spielen jedoch nicht geschafft, schwankende Auftritte und Ergebnisse waren die Folge.

Bleibt die Frage, welches Gesicht die deutsche Mannschaft in Wembley zeigen wird? Das Portugal- oder doch eher das Ungarn-Gesicht? Eines steht jedenfalls jetzt schon fest: Löw und seine Spieler sind mehr denn je gefordert.

Dominik Hechler

