München (SID) - RPortugals Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat mit seinem Treffer gegen Deutschland (2:4) am Samstag in München seinen Rekord als EM-Rekordtorschütze ausgebaut. Der 36 Jahre alte Superstar von Juventus Turin war am Samstag zum zwölften Mal bei einer EM-Endrunde erfolgreich. Den zweiten Platz in der ewigen EM-Endrunden-Torjägerliste nimmt Frankreichs Ikone Michel Platini (9 Treffer) ein.

Ronaldo ist der einzige Spieler, der bei fünf Endrunden (2004: 2 Tore/2008: 1/2012: 3/2016: 3/2021: 3) erfolgreich war. Platini hatte sämtliche Tore bei der Heim-EM 1984 erzielt.

Des Weiteren jagt Ronaldo weiterhin den Weltrekord des früheren Bundesliga-Profis Ali Daei (Iran), der 109 Länderspieltore erzielte. Ronaldo kommt nun in 177 Einsätzen auf 107 Treffer. - Die ewige EM-Torjägerliste im Überblick:

1. Cristiano Ronaldo/Portugal* 12 Tore

2. Michel Platini/Frankreich 9

3. Alan Shearer/England 7

3. Antoine Griezmann/Frankreich* 6

5. Zlatan Ibrahimovic/Schweden* 6

5. Thierry Henry/Frankreich 6

5. Patrick Kluivert/Niederlande 6

5. Nuno Gomes/Portugal 6

5. Ruud van Nistelrooy/Niederlande 6

5. Wayne Rooney/England 6

12. u.a. Mario Gomez/Deutschland 5

12. u.a. Jürgen Klinsmann/Deutschland 5

* aktueller Nationalspieler