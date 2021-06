Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Bayern-Torhüter Jean-Marie Pfaff hält sein Heimatland Belgien reif für den EM-Titel. "Wir haben eine der besten Mannschaften in Europa. Viele unserer Spieler spielen bei Topklubs und sind da nicht nur Mitläufer, sondern echte Stützen und Anführer im Team", sagte der 67-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Die Basis für große Erfolge ist gelegt, wir müssen sie nur noch abholen."

Bereits seit einigen Jahren gebe es in Belgien "eine große Euphorie". Bei der WM 2018 sorgten die Roten Teufel mit Platz drei schon für Furore, nun träume die Nation vom ganz großen Wurf. Am nächsten dran am EM-Titel war die Belgier 1980 mit Pfaff im Tor. Damals unterlagen sie Deutschland nach einem Doppelpack von Horst Hrubesch im Finale mit 1:2.

Es sei "schwer", die damalige Mannschaft mit der heutigen zu vergleichen, behauptet Pfaff: "Sportlich waren wir damals ein Team ohne die großen Stars, wir waren einfach eine Einheit. Heute haben sie mit De Bruyne, Lukaku und Witsel Spieler, die in den besten Vereinen des Kontinents Topstars sind." Dazu gebe es mittlerweile ganz andere Rahmenbedingungen.

Damals sei ein Tross von nur 30 Leuten zum Turnier geflogen. "Da gab es keinen Torwarttrainer, wir hatten nur einen Physiotherapeuten und schlafen mussten wir auf besseren Holzpritschen", sagte Pfaff: "Heute reisen sie mit einer Entourage von 60 bis 70 Menschen, haben drei bis vier Physios dabei, Torwarttrainer, Mentalcoach und übernachten in den feinsten Hotels."