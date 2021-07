Köln (SID) - Für die Fußballfans ist der Fall klar: 80,7 Prozent sind der Überzeugung, dass die paneuropäische Fußball-Europameisterschaft ein Treiber für die Corona-Pandemie ist. Das geht aus einer Blitzumfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) hervor.

Die Hygienepolitik der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wird dabei sehr kritisch beurteilt. 72,5 Prozent der Fans bemängeln die Regelungen für die Spiele im Londoner Wembley-Stadion ab dem Halbfinale mit 60.000 Zuschauern ohne Maskenpflicht.

Viele Fälle von infizierten Fans sind für 85,0 Prozent der Befragten ein Indiz für ein zu lockeres Hygienekonzept der UEFA. Für 68,5 Prozent ist der Europa-Verband auch hauptverantwortlich für die Corona-Fälle im Rahmen der EM.

In ganz Europa und besonders in England steigen die Corona-Inzidenzwerte wieder an. Trotzdem hält die UEFA an der Austragung der Halbfinalspiele und des Finals mit 60.000 Zuschauern ohne Maskenpflicht fest.