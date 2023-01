Nyon (SID) - Die U21-EM findet 2025 in der Slowakei statt. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit. Das Turnier mit 16 Mannschaften soll in acht Stadien in acht Städten ausgetragen werden. Die Qualifikation startet noch in diesem Jahr.

Im Sommer (21. Juni bis 8. Juli) findet die EM in Georgien und Rumänien statt. Titelverteidiger Deutschland trifft in der Gruppenphase auf England, Tschechien und Israel.