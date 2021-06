München - Die Niederlande kamen nicht über ein Unentschieden gegen Schottland hinaus. England und Frankreich fuhren dagegen jeweils Siege ein.

Die Partien vom 2. Juni im Überblick

Niederlande - Schottland 2:2

Tore: 0:1 Hendry (11.), 1:1 Depay (17.), 1:2 Nisbet (63.), 2:2 Depay (89.)

Auf die niederländische Fußball-Nationalmannschaft wartet kurz vor Beginn der EM noch viel Arbeit. Das Team von Bondscoach Frank de Boer kam im ersten Härtetest gegen EM-Teilnehmer Schottland nur zu einem mühsamen 2:2 (1:1) und muss sich mit Blick auf die Endrunde noch deutlich steigern.

Jack Hendry (11.) und Kevin Nisbet (64.) schockten den Favoriten mit ihren Treffern. Memphis Depay (17., 89.) bewahrte Oranje im Estadio Algarve in Portugal immerhin vor einer Niederlage. De Boer nutzte die Partie, um zahlreichen Spielern Einsatzzeiten zu geben. Die Niederlande bestreiten ihren letzten Test vor der EM am Sonntag (18.00 Uhr) gegen Georgien.

Bei der EM steigt Oranje am 13. Juni gegen die Ukraine in das Turnier ein. Es folgen die Spiele gegen Österreich und EM-Debütant Nordmazedonien. Die Schotten bekommen es mit Tschechien, Schottland und Kroatien zu tun.

England - Österreich 1:0

Tor: 1:0 Saka (56.)

Das Team von Gareth Southgate hat sich im ersten Test gegen Österreich knapp mit 1:0 durchsetzen können. In Middlesbrough entschied Saka gut zehn Minuten nach dem Seitenwechsel das Spiel.

Österreich spielte phasenweise sehr gut mit, musste sich aber am Ende eingestehen, dass die "Three Lions" eine kleine Nummer zu groß waren. Bukayo Saka vollendende nach unfreiwilliger Vorarbeit des Leipzigers Marcel Sabitzer einen Konter der Engländer zum 1:0 Endstand in der 56. Minute. Will man aber bei der EM wirklich mitreden, muss am Wochenende gegen die Slowakei dennoch eine Leistungssteigerung her.

England eröffnet die Gruppe D mit dem Kracher gegen Vizemeltmeister Kroatien und bekommt es mit Tschechien und Nachbar Schottland zu tun. Die Österreicher starten gegen Nordmazedonien in die EURO, ehe die Niederlande und die Ukraine warten.

Frankreich- Wales 3:0

Tore: 1:0 Mbappé (34.), 2:0 Griezmann (48.), 3:0 Dembelé (79.)

Frankreich hat seine Titelambitionen für die EM bereits im ersten Testspiel unterstrichen und Wales, um Superstar Gareth Bale, mit 3:0 vom Platz gefegt.

Auf Waliser Seite holte sich Neco Williams nach einer knappen halben Stunde einen Platzverweis ab, sodass die Gäste eine gute Stunde in Unterzahl spielen mussten. Die Franzosen nutzten das gnadenlos aus und trafen kurz darauf durch Kylian Mbappé zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Antoine Griezmann und Ousmane Dembelé auf 3:0. Rückkehrer Karim Benzema machte trotz eines verschossenen Elfmeters ein starkes Spiel.

Die Waliser treffen in Gruppe A zunächst auf die Schweiz, ehe in den anderen beiden Gruppenspielen die Türkei und Italien warten. Die Franzosen bekommen es im Duell der Weltmeister mit Deutschland, Ungarn und Titelverteidiger Portugal zu tun.

