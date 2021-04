Frankfurt am Main (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat die italienische Hauptstadt Rom als neunten Austragungsort für die Europameisterschaft bestätigt. Der italienische Fußballverband übermittelte der UEFA am Mittwoch die nötige Zuschauergarantie. Für das Stadio Olimpico ist eine Auslastung von mindestens 25 Prozent vorgesehen. Unter anderem soll dort am 11. Juni das Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei angepfiffen werden.

Die UEFA hatte vergangene Woche im ersten Schritt bereits acht Städten, die eine teilweise Zulassung von Zuschauern garantierten, grünes Licht gegeben. Rom gehörte zunächst mit München, Dublin und Bilbao zu den Wackelkandidaten. Nun konnten sich die italienischen Behörden aber doch zu einer Zuschauergarantie durchringen, bereits am Dienstagabend hatte Sport-Staatssekretärin Valentina Vezzali dem Verbandspräsidenten Gabriele Gravina grünes Licht gegeben.

Für ausländische Fans soll es aber keine Ausnahmen zu den zum EM-Zeitpunkt gültigen Reisebeschränkungen geben. Bis zur Deadline am Montag werden auch die anderen drei Wackelkandidaten wohl eine Zuschauergarantie abgeben müssen, sonst droht der Verlust der Spiele.