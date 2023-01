Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Superstar Zlatan Ibrahimovic zur argentinischen Nationalmannschaft geäußert. So erklärte der schwedische Stürmer, die Argentinier "werden nichts mehr gewinnen". Nach Meinung von Ibra hätten sich einige der Nationalspieler "schlecht benommen", als sie sich nach dem Sieg im WM-Finale über Frankreich lustig gemacht hatten. Für Ibrahimovic ein Zeichen dafür, "dass man einmal gewinnt, aber nicht noch einmal."

Einen haben die Aussagen des Angreifers besonders aufgeregt: Sergio Agüero. Der frühere argentinische Nationalspieler, der im Jahr 2021 seine Nationalmannschaftskarriere aufgrund eines Herzleidens beendet musste, hat sich nun gegen Ibra zur Wehr gesetzt.

Aguero schießt gegen Ibrahimovic zurück

"Bevor du das sagst, wäre es besser gewesen, du hättest gesagt, dass du es lieber gesehen hättest, wenn Frankreich gewonnen hätte, anstatt über diejenigen zu sprechen, die sich schlecht verhalten haben", erklärte er auf seinem Twitch-Kanal.

Und weiter: "Ich halte es für sehr unhöflich zu sagen, dass wir nicht mehr gewinnen werden. Bevor du dir Sorgen um Argentinien machst, solltest du dich um dein Land kümmern. Ihr habe euch nicht einmal qualifiziert", richtete Agüero klare Worte in Richtung des Schweden.

Zudem erklärte der 34-Jährige, Ibrahimovic sei angesichts seines Benehmens auf dem Spielfeld "am wenigsten qualifiziert", um sich über andere zu äußern. So sei der Schwede einst unter anderem mit Ex-Barca-Trainer Pep Guardiola derart aneinander geraten, dass die Katalanen den Stürmer in der Folge verkaufen wollten.

"Wenn man von argentinischem Fehlverhalten spricht, muss man erst einmal sehen, ob man sich in seiner Karriere gut benommen hat. Man sollte nicht spucken, wenn es auf einen selbst zurückfällt."

Geht es nach Agüero, dann gibt es für die Aussagen des Milan-Profis eine ganz bestimmte Erklärung: "Messi hat den WM-Titel gewonnen, vielleicht macht dich das wütend. Vielleicht tut es dir weh, anzuerkennen, dass er der Beste der Welt ist und dass Argentinien eine Weltmeisterschaft gewonnen hat."