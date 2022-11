Köln - Der FC Arsenal hat wieder die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen, nachdem am Samstag zunächst Manchester City Rang eins erobert hatte.

Die Gunners kamen am Sonntag im Londoner Derby beim FC Chelsea mit Nationalspieler Kai Havertz zu einem 1:0 (0:0). Gabriel (63.) erzielte das Siegtor für die Gäste, die zum dritten Mal in Folge an der Stamford Bridge gewinnen konnten.

Premier League: Arsenal zieht an ManCity vorbei

Arsenal weist 34 Punkte und damit wieder zwei Zähler Vorsprung auf ManCity auf.

Am Samstag hatten sich die Citizens durch das späte Siegtor des Ex-Dortmunders Erling Haaland per Foulelfmeter mit 2:1 (1:1) gegen den FC Fulham durchgesetzt und für einen Tag Platz eins erobert.

