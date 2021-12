München - Die Personalplanung läuft bei den Vereinen auch während der Saison auf Hochtouren. ran zeigt die wichtigsten Transfer-Gerüchte.

Thomas Ouwejan (FC Schalke)

Der Niederländer Thomas Ouwejan spielt noch nicht einmal ein halbes Jahr in der 2. Bundesliga für Schalke, schon hat sich der 25-Jährige durch gute Leistungen angeblich in den Fokus mehrerer Erstligisten gekickt. Wie die "Bild" berichtet, wird der Außenverteidiger, den Schalke bis zum zum Saisonende von AZ Alkmaar ausgeliehen hat, von den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen beobachtet.

Vor allem als Vorlagengeber spielte sich Ouwejan in den Vordergrund (bereits sechs Assists bei 15 Zweitliga-Einsätzen).

Sollten die Schalke den direkten Bundesliga-Aufstieg schaffen, würde dem Bericht nach eine Kaufpflicht greifen und damit wäre Ouwejan vertraglich längerfristig an die Gelsenkirchener gebunden. Selbst bei einem Nicht-Aufstieg könnten sich die "Knappen" in Form einer Kaufoption dafür entscheiden, Ouwejan fest zu verpflichten.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder äußerte sich zuletzt bereits sehr zufrieden über die Leistungen des Leihspielers und hofft auf ein längeres Engagement: "Wir möchten mittel- und langfristig mit ihm zusammenarbeiten. Die Familie ist in der Nähe, er ist Stammspieler und hat keine Hektik."

Darwin Nunez (Benfica Lissabon)

Dortmunds Suche nach einem möglichen Nachfolger für Starstürmer Erling Haaland könnte in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon enden. Laut einem Bericht der Zeitung "Record" soll die Borussia Benficas Stürmer Darwin Nunez als möglichen Haaland-Erben auserkoren haben, diese Behauptung untermauerte die Zeitung mit einem Bild, das Dortmunds Chefscout Markus Pilawa mit Nunez-Berater Edgardo Lasalvia zeigt.

Der Uruguayer Nunez präsentierte sich in der bisherigen Saison 2021/22 extrem treffsicher, auch auf internationalem Terrain, wo er beispielsweise in der Champions League gegen den FC Barcelona zwei Mal traf und ebenso gegen die Bayern knipste. Nunez' Vertrag läuft noch bis 2025 und dieser beinhaltet eine Ausstiegsklausel von satten 150 Millionen Euro.

Dani Carvajal (Real Madrid)

Auch in der laufenden Saison ist die rechte Abwehrseite eine der wenigen Baustellen im Kader des FC Bayern. Daher sollen sich die Münchner dort um Verstärkungen bemühen.

Laut der katalanischen Zeitung "El Nacional" könnte eine Spur bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger nach Madrid führen. Objekt der Bayern-Begierde soll demnach Reals Dani Carvajal sein. Der 29-Jährige dürfte bei den Madrilenen nicht mehr hundertprozentig zufrieden sein, da er unter Trainer Carlo Ancelotti nicht mehr zu den unumstrittenen Stars bei den "Königlichen" zählt.

Trotz des kolportierten Bayern-Interesses dürfte sich ein möglicher Carvajal-Transfer für die Münchner als eher schwierig erweisen. Zum einen hat der Rechtsverteidiger noch einen langfristigen Vertrag bis 2025 und zum anderen soll Trainer Ancelotti seinen verlässlichen Routinier dem Bericht zufolge gar nicht abgeben wollen.

Zudem gilt es bei Carvajal auch zu beachten, dass er als recht verletzungsanfälliger Spieler gilt. In der Saison 2020/21 verpasste er durch diverse Verletzungen 40 Pflichtspiele von Real Madrid.

In der Bundesliga wäre Carvajal zumindest mal kein Unbekannter, vor seiner so erfolgreichen Karriere bei Real Madrid kickte der Spanier einst in der Saison 2012/13 auf Leihbasis für Bayer Leverkusen.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.