München - Die Personalplanung läuft bei den Vereinen auch während der Saison auf Hochtouren. ran zeigt die wichtigsten Transfer-Gerüchte.

Everton (Benfica Lissabon)

Everton von Benfica Lissabon steht laut der brasilianischen Zeitung "UOL Esporte" auf dem Zettel von Borussia Dortmund. Bei den Portugiesen konnte der 25-Jährige die in ihn gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllen. Auch deswegen soll Benfica bereit sein, den Brasilianer bei einem guten Angebot ziehen zu lassen.

Der Linksaußen besitzt beim portugiesischen Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2025. Die festgesetzte Ablösesumme von 150 Millionen Euro dient jedoch nur zur Abschreckung. Bei einem Transfer - der BVB war bereits vor Evertons Wechsel von Gremio Porto Alegre nach Lissabon an ihm interessiert - würden wohl 20 Millionen Euro Ablöse fällig. Neben den Dortmundern sollen auch AC Mailand und der FC Everton die Situation beobachten.

Edinson Cavani (Manchester United)

Nach dem Karriereende von Sergio Agüero intensivierte der FC Barcelona angeblich zuletzt die Suche nach einem neuen Stürmer noch einmal deutlich. Laut dem Journalisten und Barca-Insider Gerard Romero haben die Katalanen mittlerweile einen Topkandidaten ausgemacht: Edinson Cavani. Der 34-jährige Uruguayer, der bei Manchester United zumeist die Backup-Rolle innehat, soll von den Katalanen sogar schon ein konkretes Vertragsangebot über anderthalb Jahre vorliegen haben.

Demnach dürfte Cavani bei einer Zusage an Barca im ersten Halbjahr 3,5 Millionen Euro Gehalt plus einen Bonus in Höhe von einer Million Euro kassieren. Ab dem Sommer 2022 würde das Jahresgehalt vier Millionen Euro betragen und der Bonus anderthalb Millionen Euro. Laut dem argentinischen Sender "TNT Sports" habe sich Cavani sogar bereits für einen Transfer zu Barca entschieden und wolle seinen Vertrag bei den "Red Devils" zeitnah auflösen, um im Januar 2022 ablösefrei zu den Katalanen wechseln zu können.

Marc Bartra (Real Betis)

Holt Barcas neuer Trainer Xavi nach Dani Alves einen weiteren Weggefährten aus seiner Zeit als Aktiver bei den Katalanen? Laut der Zeitung "Sport" soll der Ex-Dortmunder Marc Bartra ein Thema beim FC Barcelona sein. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger spielte bis 2016 für die "Blaugrana", steht mittlerweile bei Real Betis unter Vertrag. Ersten Kontakt zwischen Bartra und Barca soll es dem Bericht nach schon gegeben haben.

Ein Problem könnte allerdings die Finanzierung eines solchen Transfers sein. Bartras Vertrag bei Real Betis läuft noch bis 2023, daher werde davon ausgegangen, dass der Klub aus Sevilla eine hohe Ablöse fordere, um eine mögliche Barca-Anfrage abzublocken. In seiner ersten Ära bestritt Bartra 103 Pflichtspiele für den FC Barcelona, gewann mit dem Klub unter anderem zwei Mal die Champions League.

