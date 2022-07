München – Physisch robust, bezahlbar, mit Torriecher. Dieses Anforderungsprofil hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl für die Suche nach einem Haaland-Nachfolger ausgegeben. Die "Wucht und Körperlichkeit", die man verliere, müsse kompensiert werden. Klingt fast schon so unmöglich wie die Quadratur des Kreises.

Doch jetzt hat die Borussia den optimalen Kandidaten gefunden. Voilà! Sebastien Haller. Der 28-jährige Ivorer wechselt für kolportierte 37 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Dortmund, löst damit Ousmane Dembele (35 Mio.) als BVB-Rekordtransfer ab.

"Das Gesamtpaket ist sehr vielversprechend. Mit seiner Erfahrung kann er gerade unseren jungen Kräften in der der Offensive auch Halt und Stabilität verleihen. In den Gesprächen mit uns hat er klar zum Ausdruck gebracht, dass er mit dem BVB einiges erreichen möchte", kommentierte Kehl nach der offiziellen Bestätigung.

Bezahlbar ist das nur, weil der Haaland-Abgang rund 70 Milllionen in die Kassen spült. Insgesamt lasse sich der BVB den neuen Hoffnungsträger inklusive Boni und Gehaltszahlungen für fünf Jahre übrigens gute 90 Millionen kosten, rechnete die "Bild" jüngst vor.

Torschützenkönig der Eredivisie

Die Schwarz-Gelben leisten sich damit einen absoluten Top-Transfer. Auch, weil Haller in dieser Preiskategorie aus ihrer Sicht der optimale Kandidat ist und mit 1,90 Metern ähnlich wuchtig wie Erling Haaland.

Im 4-3-3-System des zu Manchester United abgewanderten Ex-Ajax-Coaches Erik ten Hag wurde er in der abgelaufenen Saison mit 21 Treffern Torschützenkönig der Eredivisie, in 42 Pflichtspielen gelangen ihm starke 34 Tore.

Bundesliga-Erfahrung mit der "Büffelherde"

Besonders wichtig für den BVB ist aber die Tatsache, dass Haller Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Und das nicht zu knapp. Zwischen 2017 und 2019 wirbelte er als Teil der berüchtigten Frankfurter "Büffelherde" jede Menge Staub auf.

In der Saison 2018/19 ging kein Bundesliga-Spieler häufiger ins Tackling als er. "Den kannst du nicht so leicht wegblasen. Wenn du dem in die Wade triffst, merkt der das gar nicht", schwärmte damals Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel. In 60 Pflichtspielen erzielte Haller damals 24 Tore und hatte großen Anteil am Frankfurter Pokalsieg 2018 sowie dem Erreichen des Halbfinals der Europa League 2019.

Für sein nächstes Deutschland-Kapitel hat der Hüne sich viel vorgenommen. "Ich kann es kaum erwarten", sagte er, "als Teil der BVB-Familie künftig die Unterstützung von über 80.000 Zuschauern spüren zu dürfen. Gemeinsam werden wir in den kommenden Jahren hoffentlich Großes erreichen und dann auch gemeinsam feiern können.“

Karriereknick bei West Ham United

Weil seine Erfolg in Frankfurt schon Begehrlichkeiten weckten, lockte West Ham United den Torjäger schließlich für stolze 50 Millionen Euro nach England. Rückwirkend ein Fehler. Zwar war der Angreifer absoluter Wunschtransfer des damaligen Trainers Manuel Pellegrini.

Als dieser jedoch im Verlauf der Saison entlassen und durch David Moyes ersetzt wurde, fand sich Haller meist auf der Bank wieder. Er passte einfach nicht mehr ins System. "Ich war nicht der Stürmer, den er brauchte", kommentierte Haller selbst den fiesen Karriereknick im "Guardian".

Wiederauferstehung bei Entdecker Ten Hag

Den Wechsel zu Ajax Amsterdam im Januar 2021 wähnten viele Premier-League-Experten als Rückschritt. Sie wurden eines Besseren belehrt. Mit Trainer Erik ten Hag fand Haller in Windeseile zur Topform zurück. Wiederauferstehung dank seines Entdeckers, der ihm bereits 2015 zum ersten Durchbruch verholfen hatte.

Damals hatte der junge Stürmer bei seinen Jugendklub AJ Auxerre keine Zukunft mehr. Sein Coach empfahl einen Wechsel in die dritte Liga, doch ten Hag holte den damals 20-Jährigen zum FC Utrecht, wo er sofort einschlug.

Auch die zweite Zusammenarbeit funktionierte auf Anhieb. In 65 Pflichtspielen traf er 47 Mal. Ajax gewann 2020/21 das Double und ein Jahr darauf erneut die Meisterschaft.

Viererpack in der Champions League

Dank seiner Leistungen in der Champions League spielte sich Haller auch international wieder ins Rampenlicht. Als Topscorer der Gruppenphase mit zehn Toren ließ der Ex-Frankfurter sogar Superstars wie Robert Lewandowski oder Karim Benzema hinter sich. Besondere Sternstunde: sein Viererpack im ersten Gruppenspiel gegen Sporting Lissabon.

Es dürfte wohl auch das Spiel gewesen sein, bei dem der BVB erstmals auf den Ajax-Knipser aufmerksam wurde. Andere allerdings auch. So hätte Haller auch ten Hag zu ManUnited folgen können.

Diesmal aber war der Ruf der Bundesliga lauter als der der Premier League. Dem "Guardian" sagte Haller einmal, es gehe nicht um Talent. "Die Entscheidungen, die du triffst, machen den Unterschied." In Dortmund hoffen sie, dass sie bei ihrer neuen Nummer "9" eine gute getroffen haben.

Carolin Blüchel

