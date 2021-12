München - Die Personalplanung läuft bei den Vereinen auch während der Saison auf Hochtouren. ran zeigt die wichtigsten Transfer-Gerüchte.

Domenico Tedesco (vereinslos)

Laut einem Bericht von "Sky" wird Domenico Tedesco neuer Trainer von RB Leipzig. Der 36-Jährige, der zuletzt Spartak Moskau in Russland trainierte, soll Nachfolger von Jesse Marsch werden, der in der vergangenen Woche entlassen wurde.

Tedesco stand bereits 2017 bis 2019 in der Bundesliga an der Seitenlinie. Beim FC Schalke 04 coachte er in 75 Pflichtspielen und wurde 2018 Vizemeister mit Königsblau.

Laut des Berichts soll er auch seinen Trainerstab um Co-Trainer Andreas Hinkel und Torwarttrainer Max Urwantschky mit nach Sachsen nehmen.

Nico Schlotterbeck (SC Freiburg)

Wie die "Sport Bild" berichtet, ist Borussia Dortmund auf der Suche nach Verstärkung in der Innenverteidigung. Dabei ist der BVB auf Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg aufmerksam geworden.

Schlotterbeck spielt mit Freiburg eine hervorragende Saison und ist unter Christian Streich zum Nationalspieler gereift. Im vergangenen Herbst wurde er mit der deutschen U21 Europameister und war dabei ein Garant für die defensive Stabilität des Teams.

Im Sommer 2022 gäbe es die letzte Möglichkeit für den Sport-Club Freiburg, für Schlotterbeck noch eine marktwertgerechte Ablöse zu kassieren, sein Vertrag läuft 2023 aus.

Niklas Stark (Hertha BSC)

Neben Neu-Nationalspieler Nico Schlotterbeck soll auch Alt-Nationalspieler Niklas Stark ein Thema bei Borussia Dortmund sein, so die "Sport Bild". Der 26-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld agieren.

Neben seiner Polyvalenz spricht für den gebürtigen Franken, dass er bereits im kommenden Sommer ablösefrei wäre. Sollte der Tabellendritte der Vorsaison bereits im Winter einen Transfer anstreben, dürfte die Ablösesumme weit unter Marktwert liegen. Stark hatte bereits öfter betont, gerne international spielen zu wollen.

Antonio Rüdiger (FC Chelsea)

Wie die britische Zeitung "The Independent" berichtet, steht der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger vom FC Chelsea vor einem Wechsel zu Real Madrid. Der 28-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis zum Sommer nächsten Jahres und wäre danach ablösefrei.

Laut des Berichts verhandelt Rüdiger noch mit seinem aktuellen Arbeitgeber Chelsea. Sollte bis Neujahr 2022 keine Einigkeit erzielt werden, kann Rüdiger ohne Erlaubnis seines Klubs mit anderen Vereinen verhandeln, da er älter als 23 ist. Neben Real Madrid soll auch der FC Bayern interessiert sein. Die "Königlichen" haben aber wohl die Nase vorn.

