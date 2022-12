Von Christian Stüwe

Die Karriere von Lionel Messi war im Sommer 2016 auf dem Tiefpunkt angekommen.

Mit der argentinischen Nationalmannschaft hatte der damals 29-Jährige das Finale der Copa America gegen Chile verloren, Messi zielte im Elfmeterschießen weit über die Latte.

Nach Messis drittem verlorenen Endspiel in Serie erklärte der frustrierte Superstar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Was einen damals 15-jährigen Nachwuchskicker aus der Akademie von River Plate in Buenos Aires auf den Plan rief.

"Dich in Blau und Weiß spielen zu sehen, ist der größte Stolz auf der Welt. Spiele aus Spaß, denn du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Spaß wir haben, wenn du Spaß hast", schrieb Enzo Fernandez bei Facebook, um sein großes Idol von der Fortsetzung seiner Karriere zu überzeugen.

Fernandez und Messi: Vom Fan zum Mitspieler

In diesen Tagen wird oft aus diesem mehr als sechs Jahre alten Posting zitiert. Denn die Geschichte dahinter liest sich wie das Drehbuch für einen schnulzigen Hollywood-Film. Messi kehrte zurück und krönte seine Karriere im Trikot Argentiniens mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar – Seite an Seite mit seinem einstigen Bewunderer Enzo Fernandez.

Dabei hatte der mittlerweile 21-Jährige überhaupt erst am 24. September sein Nationalelf-Debüt gegeben. Nach zuvor nur drei Länderspielen stand der Rookie in allen sieben WM-Spielen auf dem Platz, ab dem dritten Gruppenspiel gegen Polen in der Startelf. Gegen Mexiko erzielte er sein erstes Tor für Argentinien, den Assist gab sein Idol Messi.

Die WM endete für Fernandez nicht nur mit dem dritten Titelgewinn für sein Land, sondern auch mit der persönlichen Auszeichnung als bester junger Spieler des Turniers. Und Fernandez, der im Sommer noch als talentierter Perspektivspieler für zwölf Millionen Euro von River Plate zu Benfica Lissabon wechselte, ist plötzlich die wohl heißeste Aktie auf dem weltweiten Transfermarkt.

Fernandez soll eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro haben

Benfica ließ dem Vernehmen nach im Sommer eine Ausstiegsklausel über 120 Millionen Euro im bis 2027 laufenden Vertrag des Argentiniers verankern. Angesichts eines damals von "Transfermarkt" geschätzten Marktwertes von 15 Millionen Euro schien die Summe utopisch, doch nun sollen zwei Vereine bereit sein, diese Ausstiegsklausel tatsächlich zu bedienen.

Zwei Angebote über 127 Millionen Euro würden Benfica vorliegen, zitierte die portugiesische Sporttageszeitung "A Bola" Fernandez' Berater Jorge Mendes, ein drittes sei in Vorbereitung. Eines der konkreten Angebote komme aus der Premier League, das andere aus Spanien. Auch wenn Mendes keine Namen nannte, dürfte es sich dabei um den FC Liverpool und Real Madrid handeln, denen beide großes Interesse an Fernandez nachgesagt wird.

Fernandez ist ein kompletter Box-to-Box-Spieler

Aber was genau macht Fernandez so begehrenswert? Weshalb wird er als der Mittelfeldspieler der Zukunft gehandelt? Ein wichtiger Punkt dürfte seine Vielseitigkeit sein, die ihn zu einem kompletten Box-to-Box-Spieler macht.

Fernandez kann alle Positionen im Mittelfeld bekleiden, er verteidigt energisch und temperamentvoll und gewinnt viele Bälle. Im Umschaltspiel glänzt er mit gutem Auge und perfekt getimten Pässen. Dazu kommt ein außerordentliches Maß an Kreativität, ein gutes Auge für die Mitspieler und eine starke Technik. Gleichzeitig strahlt der Mittelfeld-Allrounder Torgefahr aus und hat einen guten Schuss.

Fernandez ist somit das perfekte Bindeglied zwischen Offensive und Defensive und scheint auch als Weltmeister noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen zu sein.

Roger Schmidt förderte Fernandez bei Benfica

Der steile Aufstieg des jungen Mannes, der mit seiner Jugendliebe Valentina Cervantes bereits eine Tochter hat, ist auch eng mit Roger Schmidt verbunden. Der Trainer förderte Fernandez von Beginn an bei Benfica, der Argentinier dankte es vor allem mit starken Auftritten in der Champions League.

In den Qualifikationsspielen gegen den FC Midtjylland aus Dänemark traf er in Hin- und Rückspiel, in der Gruppenphase hatte er entscheidenden Anteil daran, dass Benfica die Gruppe H vor Paris Saint-Germain gewann und Juventus Turin und Maccabi Haifa aus dem Wettbewerb warf.

Fernandez dürfte der nächste hochpreisige Benfica-Export werden

Wie kein anderer Verein in Europa versteht es Benfica Lissabon, junge Talente zu entdecken, sie auf das nächste Level zu heben und dann mit sattem Gewinn zu verkaufen. Joao Felix wechselte für 127 Euro zu Atletico Madrid, Darwin Nunez für 80 Millionen Euro nach Liverpool und Ruben Dias für 72 Millionen zu Manchester City. Vieles deutet darauf hin, dass sich Fernandez schon bald in diese Auflistung einreihen wird – vielleicht sogar schon in diesem Winter.

Übrigens hatte Lionel Messi vor dem WM-Finale in Katar erneut seinen Rücktritt aus der argentinischen Nationalelf angekündigt. Nach dem Gewinn des goldenen Pokals machte er aber einen Rückzieher und erklärte, als Weltmeister weiter für Argentinien spielen zu wollen.

Ob Enzo Fernandez sein einstiges Idol erneut darum gebeten hat, seine Karriere fortzusetzen, ist nicht bekannt. Sehr gut vorstellbar wäre es aber allemal.