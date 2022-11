Fussball international

Xavis Streichliste bei Barca: Viele Stars sollen wohl weg

Nach dem Ausscheiden in der Champions League deutet sich beim FC Barcelona der nächste Umbruch an. Laut "El Nacional" soll Trainer Xavi Präsident Joan Laporta und Sportchef Mateu Alemany eine "schwarze Liste" übergeben haben. Auf dieser sollen Spieler stehen, die in den Planungen von Xavi keine Rolle mehr spielen.