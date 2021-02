München - Große Aufregung wenige Stunden vor dem Klub-WM-Finale des FC Bayern: Thomas Müller ist positiv auf Corona getestet und umgehend isoliert worden. Das bestätigte der Verein am Donnerstag.

"Nach seiner Rückkehr nach München wird er sich umgehend in Quarantäne begeben", heißt es in der offiziellen Stellungnahme. Das weitere Vorgehen sei mit den Behörden abgestimmt. Erneute Tests der kompletten Mannschaft am Donnerstag ergaben keinen weiteren positiven Befund.

Negativer Test zwischen zwei positiven

Unklar ist nach wie vor, wie sich Müller angesteckt hat. Laut "Bild" soll der 31-Jährige zwischen zwei positiven Tests einmal negativ getestet worden sein. Nach dem dritten Test sperrte die Fifa den Bayern-Star. Müller soll sich jetzt in einem anderen Hotel aufhalten.

Vor dem Weltmeister von 2014 hatte es bei den Münchnern mit Javi Martinez und Leon Goretzka bereits zwei Spieler erwischt. Allerdings liegen die positiven Befunde über zehn Tage (23. bzw. 27. Januar) zurück und können somit nicht im Zusammenhang mit Müllers Befund stehen.

