München – Die Pandemie überrollt die Premier League in diesen Tagen. Kaum ein Topklub ist nicht von Neuinfektionen betroffen. Beim FC Liverpool sind zwar alle Spieler geimpft, trotzdem wurden zuletzt Virgil van Dijk, Fabinho und Curtis Jones positiv auf das Coronavirus getestet.

Teammanager Jürgen Klopp äußerte sich jetzt in britischen Medien, dass die Reds künftig nur noch geimpfte Spieler unter Vertrag nehmen wollen, um die Ausfallgefahr so gering wie möglich zu halten.

"Ich denke, dass die Impfung definitiv einen Einfluss darauf haben wird, wen die Vereine unter Vertrag nehmen", sagte Klopp britischen Medien. "Wenn ein Spieler überhaupt nicht geimpft ist, ist er eine dauerhafte Gefahr für uns alle." Es sei nicht so, dass ungeimpfte Profis diese Gefahr absichtlich heraufbeschwörten – aber sie täten es.

Klopp: Chaotische Organisation

Ungeimpfte Spieler müssten sich in eigenen Kabinen umziehen, in eigenen Räumen essen, im eigenen Bus fahren. "Aus organisatorischer Sicht wird es wirklich chaotisch. Es ist dann unglaublich schwierig das Protokoll zu halten", so Klopp weiter.

Bei Europapokalspielen bestehe bei ungeimpften Spielern zudem ein erhöhtes Quarantäne-Risiko. "Wenn wir in ein Land reisen, um internationalen Fußball zu spielen und wir zurückkommen, muss er sich selbst isolieren, all diese Dinge." Man müsste quasi zusätzliche Gebäude bauen. "Das wird nicht passieren."

Demensprechend sei Klopp überzeugt, dass der Impfstatus künftig eine Rolle spielen wird.

