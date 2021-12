München - Seit Jahren steigen die Transfersummen im europäischen Fußball in astronomische Dimensionen. Spielerberater haben mit ihren Provisionen großen Anteil daran.

So soll sich beispielsweise Top-Berater Mino Raiola ein 25-Millionen-Euro-Stück vom Kuchen des 105 Millionen Euro Transfers von Paul Pogba zu Manchester United abgeschnitten haben.

Die FIFA will ähnliche Deals in Zukunft verhindern. So wird laut der spanischen "Marca" an einer Regeländerung gearbeitet, die Beraterprovisionen bei Transfers auf sechs Prozent begrenzen soll.

Es existiere bereits ein erster Regelentwurf, der ab dem 1. Juli 2022 geltend gemacht werden könnte. Top-Agenten wie Raiola hätten sich bereits stark dagegen ausgesprochen und mit Klagen gedroht.

Fußball-Transfers: FIFA könnte neues Verbandsorgan einführen

Obwohl die FIFA offiziell empfiehlt, eine Provisionsgrenze von drei Prozent einzuhalten, sind feste Regeln für Transfers bislang Mangelware. Dem Weltverband sind bei Verhandlungen und Vertragsabschlüssen also dahingehend die Hände gebunden.

Um die Provisionen in Zukunft zu managen, könne ein neues Verbandsorgan gegründet werden. Die Klubs würden die Beratergebühren somit an die FIFA zahlen und das neue Organ würde diese dann an die Berater über ein Management System weiterleiten.

So würden die Klubs nicht mehr direkt an die Berater zahlen und die FIFA könne sicherstellen, dass die Provisionen nicht über sechs Prozent hinausgehen.

Ob der Regelentwurf letztlich durchgeht, könnte aufgrund des Ärgers der Agenten vor Gericht entschieden werden. Dem Fußball würde eine Deckelung der Gebühren aber sicher nicht schaden.

