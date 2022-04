Köln (SID) - Trinity Rodman, Tochter von NBA-Ikone Dennis Rodman, hat beim 9:0-Sieg der US-Fußballerinnen gegen Usbekistan ihr erstes Länderspieltor erzielt. In ihrem dritten Einsatz für den amtierenden Weltmeister traf die 19-Jährige in der 72. Minute mit einem Flachschuss. Die Teenagerin mit dem berühmten Nachnamen gehört zu den aufstrebenden Talenten in der US-Frauenmannschaft, ihr Debüt im Nationalteam hatte sie im Februar gegen Tschechien gefeiert.

Mit dem Sieg am Dienstag bauten die US-Frauen ihr Serie auf heimischem Boden auf 67 Siege in Folge aus. Die weiteren Torschützen des Abends waren Rose Lavelle (2), Mallory Pugh, Midge Purce, Ashley Sanches und Catarina Macario (2). Usbekistan selbst eröffnete den Torreigen mit einem Eigentor in der ersten Minute.