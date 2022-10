Madrid (SID) - Wegen der Planung eines Attentats beim spanischen Clasico zwischen den Fußball-Spitzenklubs FC Barcelona und Real Madrid ist ein 35-jähriger Marokkaner am Montag zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der Nationale Gerichtshof in der Hauptstadt Madrid sprach die Strafe aus, da sich Yassin Amrani vorgenommen hatte, eine mit einer Bombe bestückte Drohne in das Stadion Camp Nou zu steuern, dort sollte es zur Explosion kommen.

Amrani, der durch Abhörmaßnahmen überführt wurde, gestand seine Schuld ein. Die Staatsanwaltschaft forderte wegen "aktiver Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung" neun Jahre Haft, kam damit aber nicht durch. Amrani soll sich vor einigen Jahren radikalisiert haben und der dschihadistischen Miliz Islamischer Staat angehören.

Unklar ist, wann das Attentat hätte stattfinden sollen. Amrani, der seit zwölf Jahren in Barcelona lebt, wurde bereits im Mai 2020 festgenommen und sitzt seither hinter Gittern.