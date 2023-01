Köln (SID) - Inter Mailand hat im italienischen Fußball-Pokal als erste Mannschaft das Halbfinale erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich in der Runde der besten acht Mannschaften gegen den Serie-A-Rivalen Atalanta Bergamo mit 1:0 (0:0) durch. Nationalspieler Robin Gosens stand gegen seinen früheren Verein in der Startelf, das goldene Tor für Inter erzielte Routinier Matteo Darmian in der 57. Minute.