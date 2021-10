München - In seiner langen Trainerkarriere hat Jürgen Klopp schon mit so manchem Spieler zusammen gearbeitet.

Einem davon hätte der deutsche Coach liebend gerne noch einmal eine zweite Chance gegeben, das verriet der 54-Jährige nun auf dem YouTube-Kanal von Mainz 05.

"Andriy Voronin. Wenn Andriy nur an einem Tag in seinem Leben gewusst hätte, wie gut er hätte sein können, das wäre echt ein Hammer gewesen", erinnert sich Klopp zurück.

Zwei Jahre lang hatte er mit dem ukrainischen Stürmer während seiner ersten Trainerstation in Mainz zusammengearbeitet, ehe Voronin zu Klopps jetzigem Klub FC Liverpool wechselte. Weil er bei den Reds in 40 Spielen nur sechs Tore erzielte, gilt er bis heute bei vielen Fans als Transfer-Flop.

An der Meinung von Klopp ändert dies allerdings nichts. "Andriy war ein unglaublicher Spieler, ein unglaubliches Talent."

Klopp schwärmt von Voronin

Und weiter: "Eigentlich war ich ein bisschen unfair. In meinem ersten Jahr als Trainer - ich glaube, vor allem in meiner ersten vollen Saison als Trainer - habe ich ihn immer nur eingewechselt. Und dann kam Andriy während des Trainingslagers in mein Zimmer und fragte: 'Kloppo, warum fange ich nie an?'"

Und die Antwort des 54-Jährigen hatte es in sich. "Ich sagte: 'Willst du die ehrliche Antwort?' Er sagte: 'Ja.' Also sagte ich: 'Weil du dich nie beschwerst, wenn du nicht anfängst!' Er antwortete: 'Verstehe ich!' Und hat weiter nicht angefangen", so Klopp.

Voronin spielte in Deutschland neben seinem Engagement in Mainz unter anderem für Bayer Leverkusen, die Hertha und Fortuna Düsseldorf. Nach einer Station bei Dynamo Moskau beendete er im Februar 2015 seine Karriere.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.