Neu Delhi (SID) - Indiens Fußball-Star Sunil Chhetri ist jetzt offiziell besser als Lionel Messi - zumindest was die Anzahl der Länderspieltore betrifft. Chhetri traf beim 2:0 gegen Bangladesch in der WM-Qualifikation doppelt und hat nun 74 Treffer für Indien erzielt, Messi steht bei 72 Toren für Argentinien. Portugals Angreifer Cristiano Ronaldo führt mit 103 Toren die Weltrangliste der aktiven Spieler an.