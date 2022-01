London (SID) - Der FC Liverpool trauert um seinen früheren Geschäftsführer Peter Robinson. Wie der englische Fußball-Erstligist am Mittwoch bekannt gab, ist der langjährige Macher und Erfolgsgarant im Alter von 86 Jahren verstorben. Robinson war von 1965 bis 2000 in verschiedenen Rollen bei den Reds aktiv. In dieser höchst erfolgreichen Ära gewann Liverpool 29 Titel.

Auch der frühere Liverpool-Profi Dietmar Hamann kondolierte bei Twitter. "Das sind traurige Neuigkeiten. Ein besonderer Mann hat uns verlassen", schrieb Hamann, der mit den Reds 2005 die Champions League gewonnen hatte: "Ohne seine Verdienste und Leistungen wäre der FC Liverpool nicht der Klub, der er heute ist. Er wird sehr vermisst werden."