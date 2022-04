Fußball-WM

Van Gaal sorgt für Verwirrung: Weiter positiv, aber Umarmung für Müller

Bondscoach Louis van Gaal muss wegen eines weiterhin positiven PCR-Corona-Tests auf seine Reise zur Auslosung der Fußball-WM in Katar am kommenden Freitag verzichten. Trotzdem herzte er Thomas Müller nach dem Länderspiel am Dienstagabend.