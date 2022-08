Fussball

Delay Sports: Influencer-Verein gibt Debüt vor 1.000 Fans

Streamer und Influencer Elias Nerlich und Sidney Friede haben mit Delay Sports Berlin e.V. einen Amateur-Verein gegründet und wollen hoch hinaus. Los geht es aber zunächst in der Berliner Kreisliga C. Am Sonntag feierte die Truppe im Pokal ihr Pflichtspieldebüt - vor beeindruckender Kulisse.