Es war zuletzt still geworden um Mesut Özil. Nach seinem unrühmlichen Abgang beim FC Arsenal verabschiedete er sich in die Türkei. Nun beendet er seine professionelle Laufbahn. Das gab er auf Twitter bekannt.

"Nach mehreren Verletzungen war mir klar, dass die Zeit gekommen ist, die große Fußballbühne zu verlassen", so Özil in seinem Statement. "Ich hatte das Privileg, 17 Jahre lang professionell Fußball zu spielen und bin dankbar für diese Möglichkeit."

Zuletzt stand der Weltmeister von 2014 bei Basaksehir unter Vertrag, kam aber verletzungsbedingt kaum zum Zug.

"Es war eine wunderbare Reise, gefüllt mit unvergesslichen Momenten und Emotionen", schrieb Özil nun und bedankte sich bei seinen Klubs, seinen Trainern und Mitspielern, den Fans sowie seiner Familie und seinen engsten Freunden. "Jetzt freue ich mich auf alles, was vor mir liegt mit meiner schönen Frau und meinen zwei schönen Töchtern. Ihr könnt euch sicher sein", dass ihr von Zeit zu Zeit von mir hören werdet auf meinen sozialen Kanälen".

Bleibender Stempel bei Real, Arsenal und Nationalelf

Seine beste Zeit hatte Özil bei Real Madrid und Arsenal. In der Saison 2012/13 gelangen ihm für Real 35 Scorerpunkte in 52 Partien. Für Arsenal war er 2016/17 an 25 Ligatoren beteiligt (in 35 Spielen) und verpasste den Vorlagen-Rekord der Premier League von Arsenal-Legende Thierry Henry nur knapp.

Bei der Nationalmannschaft wurde er zwischenzeitlich sogar zum Publikumsliebling. Zwischen 2011 und 2016 wurde er fünf Mal zum Nationalspieler des Jahres von den Fans gewählt, 2014 wurde er Weltmeister unter Joachim Löw.

Nach der WM 2018 beendete er, unter anderem wegen Anfeindungen aufgrund eines Fotos mit dem türkischen Machthaber Recep Erdogan, seine Karriere in der Nationalmannschaft. Dort gelangen ihm insgesamt 63 Torbeteiligungen in 92 Länderspielen.