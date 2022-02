London - Der französische Fußball-Nationalspieler Kurt Zouma hat mit einem Video, in dem er als Tierquäler zu sehen ist, für Empörung gesorgt. Die Aufnahme zeigt den Verteidiger von West Ham United, wie er eine Katze hinfallen lässt, sie tritt und schlägt. Währenddessen ist Gelächter im Hintergrund zu hören.

Nun reagierte der französische Fußballverband auf den Eklat um Zouma und kündigte an, den 27-Jährigen bis auf Weiteres nicht mehr für die Nationalmannschaft zu nominieren. "Es ist etwas Inakzeptables, Unerträgliches, eine unaussprechliche Grausamkeit. Diese Bilder sind schockierend und unerträglich", sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bei "France 3", "es kann passieren, wenn Spieler Fehler machen, dass ich sie eine Weile nicht berufe. Das kann hier auch passieren".

West Ham verhängte Geldstrafe gegen Zouma

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Skandals um Zouma äußerte sich dessen Arbeitgeber West Ham in einem Statement. "Wir verurteilen die Taten unseres Spielers, Kurt Zouma, in dem kursierenden Video uneingeschränkt", hieß es in dem Schreiben.

Der Verein habe mit dem 27-Jährigen gesprochen und kündigte an, sich mit dem Vorfall "intern zu beschäftigen". West Ham stellte jedoch klar, "dass wir in keinster Weise Gewalt gegen Tiere billigen". Später verdonnerten die Londoner Zouma zu einer Geldstrafe in Höhe von 250.000 Pfund, das Geld soll an Tierschutzorganisationen gehen.

Tierschutzorganisation ist erschüttert - Zouma entschuldigt sich

Zouma veröffentlichte unterdessen ebenfalls ein Statement. "Ich möchte mich für meine Taten entschuldigen", sagte er: "Es gibt keine Entschuldigungen für mein Verhalten, welches ich ernsthaft bereue."

Zouma versicherte, dass es "unseren beiden Katzen gut geht und sie vollkommen gesund sind". Die Tiere würden von der Familie "geliebt und geschätzt", bei seiner Tat habe es sich um einen "einzelnen Vorfall gehandelt, der nicht wieder vorkommen wird".

Die Tierschutzorganisation RSPCA bezeichnete das Video als "sehr erschütternd", es sei "niemals akzeptabel", ein Tier zu treten oder zu schlagen, sagte ein Sprecher.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.