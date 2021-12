München - Verteidiger Nicolas Otamendi ist in der Nacht auf Montag in seinem Haus brutal überfallen worden. Das gab sein Klub Benfica Lissabon in einer offiziellen Stellungnahme bekannt. "SL Benfica bestätigt, dass der Spieler Nico Otamendi in den frühen Morgenstunde des heutigen Tages Opfer eines Raubüberfalls in seinem Haus wurde." Dem Sportler und seiner Familie gehe es den Umständen entsprechend gut.

Laut portugiesischen Medien soll der frühere ManCity-Star von vier Einbrechern tätlich angegriffen worden sein. Einzelne Medien berichten sogar von sieben Räubern. Außerdem sollen die Angreifer den 33-Jährigen verprügelt, ihm einen Gürtel um den Hals gelegt und durchs Haus geführt haben, um die Herausgabe von Uhren und Schmuck im Wert von rund 300.000 Euro zu erzwingen, so "Correio da Manha".

Überfall auf Otamendi: Verdacht der organisierten Kriminalität

Der Überfall ereignete sich, als der Argentinier gerade nach Hause kam. Auch Frau und Sohn waren im Haus. Die Polizeiermittlungen sind in vollem Gange. Der Zeitung zufolge besteht der Verdacht, dass eine internationale Bande dahinterstecke, die in den vergangenen Jahren mehrfach bei Fußballprofis eingebrochen war.

Otamendi soll laut "Bild" noch am Montag privates Sicherheitspersonal eingestellt haben.

