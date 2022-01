Manchester (SID) - Teammanager Ralf Rangnick erhält beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United Rückendeckung von Superstar Cristiano Ronaldo. "Er hat viele Dinge verändert, seit er vor fünf Wochen hergekommen ist. Aber er braucht Zeit, um den Spielern seine Ideen zu vermitteln", sagte er im Interview mit Sky Sports: "Es wird dauern, aber ich glaube, dass er einen guten Job machen wird."

Seit Rangnick von seinem früheren Mitspieler Ole Gunnar Solskjaer übernommen habe, sei United "in manchen Punkten besser" geworden, meinte CR7, "aber es ist nicht einfach, die Mentalität der Spieler, ihre Spielweise, die Kultur und das System zu verändern". Die Red Devils spielten nicht den besten Fußball, hätten aber noch viele Spiele Zeit, um sich zu verbessern, sagte Ronaldo.

Rangnick hat in sieben Pflichtspielen als United-Chefcoach nur eine Niederlage erlitten und vier Partien gewonnen. Dennoch gab es zuletzt auf der Insel scharfe Kritik an seiner Person und am Tabellen-Siebten.

Ronaldo meinte, er habe den Abschied Solskjaers bedauert. Die vielen Wechsel auf dem Trainerposten, den vor Rangnick interimsweise auch Michael Carrick innegehabt hatte, hätten die Situation nicht leichter gemacht.

Dennoch hat der 36-Jährige nach wie vor hohe Ambitionen. "Ich bin nicht hier, um Sechster, Siebter oder Fünfter zu werden. Ich bin hier, um zu gewinnen", sagte er. Ronaldo glaubt auch zu wissen, wie das Ruder rumzureißen wäre, "aber das werde ich hier nicht sagen, weil es sich nicht gehört".