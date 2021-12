München - Dänemark 1992. Der 1. FC Kaiserslautern 1998. Leicester City 2016.

Immer wieder kommt es im Fußball zu sensationellen Meisterschaften, die man ohne magische Kugel auf keinen Fall kommen sehen konnte. Nach der Hinrunde bahnt sich eine ähnliche Erfolgsgeschichte in Belgien an.

Die Jupiler Pro League wird aktuell vom Aufsteiger Royale Union Saint-Gilloise dominiert. Mit sechs Punkten Vorsprung, den mit Abstand meisten geschossenen Toren und den wenigsten Gegentoren nach 20 Partien lässt der Traditionsklub gestandene, in Europa bekannte Teams, wie den FC Brügge und den RSC Anderlecht hinter sich.

Wie der plötzliche Aufstieg des Brüsseler Klubs zu Stande gekommen ist, lässt sich anhand von eindeutigen Fakten kaum erklären.

Royale Union Saint-Gilloise: Deniz Undav wird zum Starspieler

Es gibt keinen Mäzen, der den Verein mit Finanzspritzen auf Vordermann brachte. Keine Altstars, die ihren zweiten Frühling erleben. Kein weltbekannter Trainer, der eine neue Herausforderung sucht.

Irgendwie scheint einfach alles zu passen.

Das gilt vor allem für Stürmer Deniz Undav. Der deutsche Profi wechselte im Sommer 2020 vom SV Meppen in die zweite belgische Liga und scheint den genau richtigen Karriereweg für sich gefunden zu haben. Mit 16 Toren und 9 Vorlagen nach 20 Spielen führt er die Liga in Toren und Scorerpunkten an.

Jetzt mag man vermuten, dass der 25-Jährige einfach nur einen Lauf hat, allerdings zeigte er seine Fähigkeiten auch schon in der dritten Liga mit dem SVM. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen war er ähnlich erfolgreich, blieb in Deutschland aber trotzdem unter dem Radar.

Royale Union Saint-Gilloise: Deutsche Klubs verpassen Undav-Transfer

"Als in Meppen mein Vertrag auslief, gab es Interesse aus der ersten und zweiten Liga in Deutschland, aber keiner wurde konkret", erklärte er in einem Interview mit "Sport1". Die Bosse von Royale Union hätten ihn alle zwei Tage angerufen und sich intensiv bemüht.

So verfolgte er seinen Wunsch, einmal im Ausland zu kicken und wagte den vermeintlichen Rückschritt in die zweite belgische Liga. "Ich wusste auch, dass der Verein aufsteigen will. Es ist ein toller Traditionsklub, der elf Mal belgischer Meister wurde", begründet er den Schritt.

Es stimmt. Zwar spielte der Klub zuletzt vor geschlagenen 48 Jahren in der ersten Liga, galt bis dahin allerdings als absolute Institution im belgischen Fußball.

Royale Union Saint-Gilloise: Einst erfolgreich und mit großer Tradition

Zwischen 1904 und 1935 wurden elf Meisterschaften und zwei Pokalsiege gefeiert, bis heute ist Royale Union der dritterfolgreichste Verein des Landes.

Der Charme des Hauptstadt-Klubs macht sich vor allem im Stade Joseph Marien bemerkbar, dem Stadion, das 1915 erbaut wurde und lediglich 9.400 Zuschauer fasst. Ein wahres Schmuckstück, das in den 20er-Jahren unter anderem das erste offizielle Spiel der spanischen Nationalmannschaft beherbergte.

"Das Stadion ist ein geschütztes Gebäude. Wie lieben es, dort zu spielen, weil es ein magischer Ort ist", so Sportdirektor Chris O'Laughlin, der großen Anteil am neuen Erfolg des Vereins hat.

Royale Union Saint-Gilloise: Sportdirektor mit furiosem Einstieg

Dabei lief zu Beginn seines Amtsantritts längst nicht alles glatt. Gegenüber "Sky UK" erzählte er, dass er seinen alten Trainerjob 2019 an einem Mittwoch aufgab und schon am Donnerstag als Sportdirektor in Brüssel einstieg.

"Der Coach kam an dem Tag zu einem Meeting in mein Büro. Am Abend des gleichen Tages klopfte er dann an meine Tür und sagte, dass er nach Frankreich zu Amiens wechselt. Ich wollte mich auf neue Spieler und das Integrieren einer neuen Kultur konzentrieren und musste plötzlich einen neuen Trainer finden und Übungen auf dem Trainingsplatz leiten", berichtet er.

Mit dem belgisch-italienischen Cheftrainer Felice Mazzu hat er es nach den Anfangsstrapazen geschafft, seine Kultur und Idee einer Mannschaft umzusetzen. Dabei geht er Wege, die andere Sportdirektoren im gleichgeschalteten Fußball längst nicht mehr gehen wollen.

"Wir sind nicht auf der Suche nach Engeln. Wir wollen verschiedenste Typen haben. Den Lauten, den Ruhigen, den Witzbold. Es ist wichtig, diese Dynamik im Team zu haben", erläutert O'Laughlin. Man könne zwar unterschiedliche Ziele haben, es müsse aber eines geben, das alle eint.

Royale Union Saint-Gilloise: Ohne Ausgaben an die Spitze

Die Hürden der Kaderplanung hat er überwunden, ohne dicke Geldscheine in die Hand zu nehmen. Durch den englischen Klub-Eigentümer Tony Bloom, der durch Poker an ein pralles Konto gekommen ist und unter anderem den englischen Klub Brighton & Hove Albion besitzt, gibt es zwar eine Kooperation mit Brighton, trotzdem war man im Sommer einer von vier Klubs, der ohne Ausgaben in die erste Saison nach dem Aufstieg gegangen ist.

Mit Undav hat der Macher aus Irland jedenfalls einen Typen gefunden, der sich zwar manchmal missverstanden fühlt, aber offenbar perfekt in das gesuchte Profil passt. "Ich bin kein Bad Boy [...] Ich habe immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und mit mir hat man sehr viel Spaß am Leben und am Fußball. Wenn man mich sieht, denkt man, ich sei ein kleiner Assi oder eben ein Bad Boy, aber das bin ich nicht. Wenn es darauf ankommt, bin ich total bei der Sache", so der 25-Jährige.

Deniz Undav und Royale Union Saint-Gilloise: Es kommt auf den Siegeswillen an

Der entscheidende Punkt bei Royale Union? Für Trainer Mazzu kommt es auf jeden Tag an. "Er weiß ganz genau, wie man eine Siegermentalität schafft. Er hat diese Idee in seine Spieler getragen, dass sie jede einzelne Trainingseinheit gewinnen müssen", erklärt der stolze Sportdirektor.

Die Mannschaft übertragt den Siegeswille auf die Liga und steht mit 15 Siegen an der Spitze. "Alle dachten doch vor der Saison 'Die werden eh viele Spiele verlieren', aber wir haben an uns geglaubt und gezeigt, wie stark wir sind", so Undav, der beim Torjubel gerne Mal die Muskeln spielen lässt und flext.

Jetzt ginge es noch darum, "das Märchen zu Ende zu schreiben".

So wie es Dänemark, Kaiserslautern und Leceister geschafft haben.

Tim Althoff

