International

München/Santiago de Chile - Der CSD Colo-Colo ist der FC Bayern München des chilenischen Fußballs. Mit 32 Titeln ist der Klub aus der Hauptstadt Santiago de Chile der Rekordmeister der Primera Division.

Doch nun droht erstmals in der 96-jährigen Vereinsgeschichte der Abstieg. Nach der regulären Saison lag Colo-Colo nur auf dem 16. Tabellenrang, verpasste am Wochenende durch ein 1:1 gegen CD O'Higgins den Klassenerhalt.

Hunderte Fans vor dem Trainingsgelände

Am Dienstag (22 Uhr deutsche Zeit) steht daher das Relegationsspiel gegen Universidad Concepcion an.

Um das Team vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte zu motivieren, versammelten sich Hunderte Anhänger des Klubs vor dem Trainingsgelände und versuchten die Spieler mit Sprechchören, Fahnen und Bannern zu erreichen.

Dabei schlugen einige "Fans" deutlich über das Ziel hinaus. So war auf einem der zahlreichen Bannern zu lesen: "Ihr gewinnt oder wir werden euch umbringen."

"Wir werden unser Leben geben"

Weder Verein noch Mannschaft äußerten sich zu der Bedrohung, Kapitän Esteban Paredes ließ in einem Video verlauten: "Wir werden auf dem Spielfeld unser Leben geben, das ist es, was wir tun müssen. Gemeinsam werden wir da rauskommen."

Das Spiel findet in einem neutralen Stadion in der Großstadt Talca statt. Bürgermeister Juan Carlos Diaz stufte das Spiel als "Hochrisiko-Spiel" ein und kündigte an, eine enorme Polizeipräsenz aufbieten zu wollen.

