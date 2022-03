München - Die Personalplanung läuft bei den Vereinen auch während der Saison auf Hochtouren. ran zeigt die wichtigsten Transfer-Gerüchte des Tages.

+++ 150 Millionen Euro Handgeld: Scheitert Real-Deal an Mbappe-Mama? +++

Schon seit Monaten wird über einen bevorstehenden Wechsel von PSG-Superstar Kylian Mbappe zu Real Madrid berichtet. Der Kontrakt des Franzosen läuft nach der Saison aus, eine Verlängerung gab es bislang nicht. Scheitert ein Engagement bei den Königlichen aber vielleicht an Mbappes Mutter?

So vermeldet der spanische Journalist Eduardo Inda, dass Fayza Lamari - so heißt die Mama des 23-Jährigen - mit dem Wechsel ihres Sprösslings ihre Kasse ordentlich aufbessern will. So soll sie für die Unterschrift des Offensivspielers ein Handgeld von 150 Millionen Euro fordern.

Eine Summe, die auch den Madrilenen zu viel sein soll. Immerhin soll der Verein aber gewillt sein, 80 Millionen locker zu machen. Das wiederum würde PSG helfen. Die Pariser sollen mit den hohen Forderungen von Lamari einverstanden sein. Auch ein höheres Gehalt sollen sie demnach bieten.

Für Mbappe soll das aber keine Rolle spielen. So ist auch Journalist Inda davon überzeugt, dass der 23-Jährige in der kommenden Saison in Madrid unter Vertrag steht.

+++ Denkt Hernandez an Rückkehr nach Madrid? +++

Irres Transfergerücht um Bayern-Profi Lucas Hernandez. Laut des spanischen Portals "Defensa Central" soll der Rekord-Einkauf des FC Bayern an eine Rückkehr nach Madrid denken.

Demnach soll aber nicht Ex-Klub Atletico Madrid das Ziel sein, sondern Stadtrivale Real Madrid. Hernandez' Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2024.

+++ Bericht: Wende bei Ronaldo und United +++

Wende bei Cristiano Ronaldo? Mehrere Wochen lang wurde berichtet, dass der Portugiese einen Abschied von Manchester United zum Saisonende ernsthaft in Erwägung ziehen soll.

Aber nun schreibt "The Telegraph", dass CR7 offenbar doch über den Sommer hinaus bei den Red Devils bleiben will, unabhängig davon, ob United die Champions League erreicht. Demnach hofft der 37-Jährige auf einen Aufschwung in der kommenden Saison unter einem neuen Trainer mithilfe einiger Neuverpflichtungen.

