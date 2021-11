München - Die Personalplanung läuft bei den Vereinen auch nach dem Saisonstart auf Hochtouren. ran zeigt die wichtigsten Transfer-Gerüchte.

Pedri (FC Barcelona)

Der FC Bayern München versucht laut "AS" derzeit, Barcelonas Pedri an die Isar zu transferieren. Für einen Transfer des Barca-Juwels, der erst kürzlich bis 2026 verlängerte, seien die Münchner dem Bericht nach bereit, Pedri zum neuen Rekordtransfer zu machen. Bislang ist Lucas Hernandez mit einer Ablösesumme von 80 Millionen Euro der teuerste Neuzugang in der Bayern-Vereinshistorie.

Zudem will der deutsche Rekordmeister in Sachen Gehalt wohl sehr tief in die Tasche greifen. Im Bericht ist davon die Rede, dass die Münchner mit der Vervierfachung von Pedris aktuellem Barca-Gehalt einen Wechsel des 18-Jährigen in die Wege leiten möchten. Fraglich bleibt hingegen, ob Barca das Eigengewächs überhaupt verkaufen will. Zwar hat Barcelona bekanntlich finanzielle Probleme, die vertragliche Ausstiegsklausel bei Pedri liegt jedoch bei einer Milliarde Euro.

Mauricio Pochettino (Paris St. Germain)

Die Trainersuche von Manchester United könnte nach der Trennung von Ole Gunnar Solskjaer nach Paris führen. Laut übereinstimmenden Medienberichten von "Daily Mail" und "talkSport" möchten die "Red Devils" wohl PSG-Coach Mauricio Pochettino als langfristigen Nachfolger des Norwegers Solskjaer verpflichten.

Und dieses Vorhaben dürfte den Berichten nach auf Gegenliebe stoßen. Obwohl Pochettino in Paris noch einen Vertrag bis 2023 hat, wolle der Argentinier möglichst schnell auf die Insel zurück, wo er in der Vergangenheit bereits Tottenham coachte. In Paris sei er den Berichten nach mittlerweile ziemlich von den Egos der Starspieler Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe genervt, zudem lebt Pochettinos Familie weiterhin in London, weshalb der Argentinier eine Rückkehr nach England mehr als nur in Erwägung ziehe.

Nicolo Zaniolo (AS Rom)

Bei Tottenham Hotspur laufen wohl schon die Transferplanungen für den Sommer 2022. Laut dem Portal "Calciomercato" arbeiten die Londoner an einem 40-Millionen-Euro-Deal um Romas Nicolo Zaniolo. Demnach wolle vor allem Tottenhams neuer Coach, der Italiener Antonio Conte, seinen Landsmann Zaniolo in künftigen Spurs-Team haben.

Bei der Roma ist der 22 Jahre alte Flügelstürmer Zaniolo unter Trainer Jose Mourinho zuletzt etwas außen vor gewesen, weshalb ein Verkauf im Sommer 2022 dem Bericht nach durchaus realistisch sei. Zaniolos Vertrag beim italienischen Hauptstadtklub läuft eigentlich noch bis 2024.

