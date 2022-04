London (SID) - Manchester City hat im Kopf-an-Kopf-Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft den Vorsprung auf den FC Liverpool dank des Viererpacks von Gabriel Jesus zunächst auf vier Punkte ausgebaut. Die Citizens von Teammanager Pep Guardiola kamen zu Hause gegen den FC Watford zu einem 5:1 (3:1)-Kantersieg.

Gabriel Jesus (4./23./49/53.) und Rodri (34.) waren für ManCity erfolgreich. Hassane Kamara (28.) gelang das zwischenzeitliche Anschlusstor für Watford. Nationalspieler Ilkay Gündogan saß zunächst bei der Guardiola-Mannschaft auf der Bank, wurde erst in der 57. Minute eingewechselt.

Am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) können die Reds von Coach Jürgen Klopp im Merseyside-Derby gegen den FC Everton den Rückstand auf den Spitzenreiter wieder auf einen Zähler verkürzen.

Der englische Rekordmeister Manchester United mit Teammanager Ralf Rangnick hat indes im Ringen um einen Champions-League-Platz in der Premier League weiteren Boden auf die Konkurrenten verloren. Beim FC Arsenal unterlagen die Spieler um Superstar Cristiano Ronaldo, der nach dem tragischen Tod seines neugeborenen Sohnes erstmals wieder mitwirkte und einen Treffer erzielte, mit 1:3 (1:2).

"Nach diesem Spiel sind die ersten vier Ränge für uns außer Reichweite", kommentierte Rangnick. Nuno Tavares (3.) und Bukayo Saka (32., Foulelfmeter) hatten die Gunners mit 2:0 in Führung gebracht. In der 34. Minute gelang Ronaldo das Anschlusstor für ManUnited, das nun sechs Punkte hinter Arsenal in der Tabelle zurückliegt.

United-Profi Bruno Fernandes setzte einen Handelfmeter an den Pfosten (57.). Ein weiterer Ronaldo-Treffer (60.) wurde wegen Abseits nach Videobeweis nicht gegeben. Der Ex-Gladbacher Granit Xhaka (70.) machte dann für Arsenal alles klar.

Unter der Woche hatte CR7 beim 0:4 beim FC Liverpool gefehlt, war in der siebten Minute an der Anfield Road allerdings von den Fans mit stehend dargebrachten Ovationen gefeiert worden. Die Anhänger applaudierten, um dem fünfmaligen Weltfußballer und dessen Lebensgefährtin Georgina Rodriguez nach dem Schicksalsschlag ihre Unterstützung zu zeigen.

Ronaldo hatte sich bei Instagram für die emotionale Geste bedankt: "Danke, Anfield. Ich und meine Familie werden diesen Moment des Respekts und des Mitgefühls nie vergessen."