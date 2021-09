Lyon (SID) - Interpol ist während der Fußball-EM ein weltweiter Schlag gegen illegale Wettanbieter und Geldwäscher gelungen. Wie die Polizeibehörde am Dienstag bekannt gab, wurden bei Razzien in 28 Ländern insgesamt 1400 Personen festgenommen und 6,7 Millionen Euro an Bargeld beschlagnahmt.

Alleine in Hongkong wurden über 800 Verdächtige verhaftet, darunter der mutmaßliche Chef eines Verbrecher-Syndikats.

Insgesamt hat Interpol mittlerweile acht solcher Operationen durchgeführt. Dabei wurden über 19.000 Personen festgenommen und 53 Millionen Euro sichergestellt.