München - Den kleinen gläsernen Ball hatte Kylian Mbappe fest in der rechten Hand. Nach seinem Gala-Auftritt gegen die Bayern huschte der Franzose von Interview zu Interview, beantwortete fleißig die Fragen der Reporter.

Die Trophäe für den Spieler des Spiels stets im Gepäck, sprach der Doppeltorschütze von einer starken Leistung seiner Mannschaft und warnte zugleich vor dem Rückspiel in Paris. Das Übliche eben.

Am liebsten hätte Mbappe wohl auch nur über das Sportliche geredet, doch ohne ein Statement zu seiner Zukunft ließen ihn die wenigsten gehen.

Schließlich fragt sich die ganze Fußball-Welt: Verlässt er Paris St. Germain? Oder bleibt er vielleicht doch? Welches Trikot wird Kylian Mbappe in der kommenden Saison tragen?

Vertrag läuft aus: Mbappé schweigt

Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2022. Gerüchte über einen möglichen Wechsel halten sich hartnäckig, der 22-jährige selbst zögert noch und sagte unmittelbar nach dem 3:2-Sieg in München bei "Sky": "Ich weiß es noch nicht. Ich möchte auch eigentlich nicht, dass jeder nur über meine Zukunft redet. Für uns steht in dieser Saison noch viel auf dem Spiel und wir sollten über Siege wie heute reden."

Zumindest öffentlich schweigt der Franzose also weiterhin, intern soll es laut den renommierten spanischen Sendern "Cadena SER" und "Cuatro" anders aussehen. Demnach habe Mbappé bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt und peilt im Sommer einen Wechsel zu Real Madrid an. Zuletzt meldete auch der FC Liverpool immer wieder sein Interesse an.

Seit Wochen versucht PSG nahezu alles, um seinen Stürmerstar von einem Verbleib zu überzeugen. Ein Angebot über einen neuen mehrjährigen Vertrag mit einem Netto-Gehalt von 36 Millionen Euro pro Jahr schlug er laut mehreren Medienberichten aber bereits aus.

PSG fordert dreistelligen Millionenbetrag

Sportdirektor Leonardo sagte unlängst bei "Sky Italia", dass beide Parteien "bald konkret sprechen werden" und meinte: "Wir müssen verschiedene Dinge betrachten und wir werden in kurzer Zeit zu einem Entschluss kommen."

Bei einem Wechsel im Sommer soll PSG rund 120 Millionen Euro an Ablöse fordern - Mbappes Marktwert liegt bei 180 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt) und damit übrigens auch deutlich über jenem von Erling Haaland (110 Millionen Euro).

Vor beiden Stürmerstars stehen ähnliche Wochen und Monate, schließlich erscheint auch ein Verbleib von Haaland bei Borussia Dortmund immer unwahrscheinlicher.

Auch Haaland im Visier von Real Madrid

Vater Alf-Inge Haaland und Berater Mino Raiola tingelten vor wenigen Tagen jegliche europäische Top-Klubs ab, um sich deren Angebote unverblümt anzuhören. Kurios: Auch hier gilt Real Madrid als Top-Kandidat. Laut der spanischen "AS" sei ein Transfer von Haaland gar als "Staatsangelegenheit" eingestuft worden. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro.

Mbappe und Haaland also im Verbund bei Real Madrid? Fakt ist: Die Königlichen haben im Sommer 2020 keinen Top-Transfer getätigt und sind wohl dazu bereit, eine ganze Reihe von Spielern zu verkaufen. Unter anderem soll Eden Hazard ebenso auf der Abschussliste stehen wie auch der nach Tottenham verliehene Gareth Bale oder der Spanier Isco.

Doch auch der FC Barcelona mischt im Transferpoker vorne mit, gleiches gilt für die gewohnt finanzstarken Top-Klubs aus England.

Nervige Fragen werden sich Mbappe oder Haaland in den kommenden Wochen weiter stellen müssen. In der Endphase der Saison rückt eine Entscheidung aber immer näher. Im Transfersommer der Stürmerstars.

Timo Nicklaus

