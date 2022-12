Köln (SID) - Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln kann die Kritik an Hansi Flick nach dem Scheitern in der WM-Vorrunde nicht verstehen. "Wenn mir einer erzählen will, dass Hansi Flick ein schlechter Trainer ist, dann wird mir übel", sagte Baumgart im Interview mit dem kicker und legte nach: "Da machen Leute, die keinen interessieren, Meinung. Das regt mich auf."

Man könne zwar darüber reden, ob alle Entscheidungen des Bundestrainers richtig gewesen seien, "aber die Qualität des Menschen infrage zu stellen, das halte ich für eine Frechheit", so der 50-Jährige, der sich die TV-Experten zur Brust nahm: "Und dann von Pappnasen, die in irgendwelchen Sendungen sitzen und uns den Fußball erklären. Die sind aber gar nicht tätig im Fußball. Nicht im Trainingsprozess, nicht in der Organisation."

Flick wird die deutsche Nationalmannschaft trotz der Enttäuschung in Katar auch zur Heim-EM 2024 führen.