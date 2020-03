München – Der Coronavirus hat Auswirkungen auf die bevorstehenden Länderspielphase der weiblichen und männlichen U-Nationalmannschaften. Wie der DFB in einer Mitteilung bekanntgab, werden die anstehenden Länderspiel-Lehrgänge von der U 15- bis zur U 20-Nationalmannschaft abgesagt.

Der DFB folgt damit auch einer von der UEFA am heutigen Donnerstag kommunizierten Entscheidung, wonach die bevorstehenden Qualifikationsrunden zur Europameisterschaft der U 17- und U 19-Nationalmannschaften ebenfalls bis auf Weiteres nicht gespielt werden.

Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation und vertrauen der Expertise der Gesundheitsbehörden. An oberster Stelle steht die Gesundheit – nicht nur der Aktiven und Beteiligten, sondern vor allem der gesamten Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund ist vom DFB ein vernünftiges, sorgfältiges und entschlossenes Handeln gefragt."

Weiter heißt es: "So sehr wir die Absage der bevorstehenden Länderspiel-Lehrgänge unserer weiblichen und männlichen U-Nationalmannschaften von der U 15 bis zur U 20 bedauern, so überzeugt sind wir, dass dies die einzig richtige Entscheidung ist, um in der momentanen Situation unserer Verantwortung gerecht zu werden."

