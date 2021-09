Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen muss in den kommenden Spielen der WM-Qualifikation auf Klara Bühl verzichten. Die 20 Jahre alte Offensivspielerin von Bayern München hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und kann daher nicht in den Partien gegen Bulgarien am 18. September (16.05 Uhr/ARD) in Cottbus und gegen Serbien am 21. September (16.00 Uhr/ZDF) in Chemnitz mitwirken. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt.