Nationalmannschaft

München – Thomas Müller hat am Rande eines Sponsorentermins des FC Bayern für Werbepartner Paulaner verraten, dass er weiter ein Teil des DFB-Teams bleiben möchte – und sogar schon Kontakt zum neuen Bundestrainer Hansi Flick hatte.

"Wir haben natürlich schon telefoniert, wir haben auch persönlich ein gutes Verhältnis. Da ging es aber noch nicht konkret um irgendwelche Nominierungen", verriet der 31-Jährige am Dienstag. "Grundsätzlich habe ich meine Bereitschaft signalisiert. Wenn er mich anrufen will und nominieren will, dann stehe ich bereit. Den Rest wird man in der Zukunft sehen."

DFB: Flick-Premiere im September gegen Liechtenstein

Beim FC Bayern feierte Müller zusammen mit Flick in den zurückliegenden beiden Spielzeiten insgesamt sieben Titel, darunter auch den Gewinn der Champions League. In der Nationalelf wurde der Angreifer hingegen nach der WM-Schmach 2014 von Joachim Löw aussortiert und erst zur EM im Sommer wieder nominiert. Der neue Bundestrainer hatte dagegen schon zu seinem Amtsantritt gesagt, dass er in der Zusammenstellung seiner Mannschaft nur auf die Qualität und nicht auf das Alter der Spieler schauen wolle.

Das erste Länderspiel unter Flicks Führung steigt am 2. September in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein, danach geht es gegen Armenien (5. September) und Island (8. September). Den Kader für seine Premierenduelle wird Flick am Freitag bekanntgeben.

