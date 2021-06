München - Toni Kroos wirkt komplett entspannt. Der Mittelfeldstratege von Real Madrid weilt nach seiner auskurierten Corona-Infektion mittlerweile schon seit knapp einer Woche bei der deutschen A-Nationalmannschaft im Trainingslager in Seefeld und scheint mit sich und seiner Gesundheit vor dem Start der Europameisterschaft am 11. Juni im Reinen zu sein.

"Mir geht's gut", sagt Kroos dann auch auf die Frage von ran, wie er seine Corona-Erkrankung verkraftet hat. "Das war aber auch schon der Fall, als ich die letzte Woche vor meiner Abreise zur Nationalmannschaft noch zu Hause in Madrid verbringen musste."

Der Weltmeister von 2014 erklärte ergänzend: "Ich habe im Endeffekt nur darauf gewartet, dass der Test irgendwann mal negativ ist. Das war zwischenzeitlich natürlich schon auch ein bisschen nervig, wenn es einem ansonsten gesundheitlich gut geht. Aber so ist halt der Verlauf. Jetzt bin ich bei der DFB-Elf aber mittlerweile seit rund sechs Tagen wieder im Training, zunächst individuell und jetzt wieder mit der kompletten Mannschaft, und ich fühle mich auch trotz der einen oder anderen intensiven Einheit wirklich gut."

"Mache mir um meine Fitness keine Sorgen"

Und weiter: "Ich mache mir um meine Fitness keine Sorgen. Es ist ja auch nicht so, dass ich aus einer sechswöchigen Verletzung komme. Ich habe eine Woche lang zu Hause nichts gemacht. Das ist also nichts, was mich negativ beeinflussen würde. Die Frage war eher, ob Corona noch irgendwelche Nachwirkungen hat und das galt es eben auszuschließen."

Alleine seine Präsenz gibt der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw offenbar einen Schub. Denn egal welchen der jungen Spieler man auch fragt, zu wem sie am ehesten im DFB-Team aufschauen, immer wieder fällt dabei Kroos' Name. Und der will mit seinen mittlerweile 31 Jahren nochmal alle mitreißen, vorneweg marschieren und mit dem deutschen Team eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen. Kroos, der personifizierte Hoffnungsträger.

"Müssen uns taktisch noch besser finden"

"Ich denke, dass die Grundvoraussetzungen bei uns stimmen. Jedenfalls wenn ich vom Willen und der Trainingsintensität ausgehe. Das braucht es aber auch, um in der Mannschaft eine gewisse Mentalität zu entwickeln", erklärt Kroos: "Trotzdem ist das noch keine Garantie für ein erfolgreiches Turnier, wir müssen uns taktisch zum Beispiel noch besser finden als das in den vergangenen Länderspielen der Fall war."

Löws verlängerter Arm auf dem Rasen weiß also, dass in den kommenden zwei Wochen vor dem deutschen EM-Start gegen Frankreich noch einiges an Arbeit auf die Mannschaft wartet.

"Wenn die EM dann los geht, wird man auf dem Rasen sehen, inwieweit all das funktioniert, was wir uns hier im Trainingslager in Seefeld erarbeitet haben", betont der Profi von Real Madrid: "Beim ersten Testspiel jetzt gegen Dänemark gab es beispielsweise Sachen, die gut waren, aber auch welche, die überhaupt nicht gepasst haben. Und daran müssen wir jetzt bis zum ersten EM-Spiel gegen Frankreich intensiv arbeiten. Denn wir sind uns ja alle einig, dass da dann kein Probieren mehr möglich ist."

"Benzema ein weiterer Weltklasse-Spieler im Kader"

Dass dann auch sein Teamkollege von Real Madrid, Karim Benzema, als Rückkehrer in die französische Nationalmannschaft dabei sein wird, stört Kroos nicht sonderlich: "Ich spiele mit Karim jetzt ja bereits seit sieben Jahren bei Real zusammen. Er ist definitiv nochmal eine Verstärkung für Frankreich, also unter dem Strich ein Weltklasse-Spieler mehr, wovon sie ja eigentlich so schon einige im Kader haben."

Nach der verkorksten WM 2018 wirkt Kroos motivierter denn je, es mit der DFB-Elf nochmal allen zu zeigen. Doch wie geht es mit ihm persönlich nach dem Turnier weiter? Rücktritt? Oder weiterspielen?

"Werde mir nach dem Turnier Gedanken machen"

"Ich habe das bislang ja immer so gehalten, dass ich gerne von Turnier zu Turnier entscheide. Das war 2018 schon so und wird auch dieses Mal wieder so sein. Alles andere bringt aus meiner Sicht zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts, zumal ich mich auch dadurch nicht ablenken lassen will", sagt Kroos, der dann noch nachschiebt: "Nach dem Turnier werde ich mir meine Gedanken machen und auch nochmal das Gespräch mit Hansi Flick suchen, den ich ja auch schon seit Ewigkeiten kenne. Jetzt bin ich erst einmal aufs Turnier fokussiert."

Dominik Hechler

