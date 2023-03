Er galt eigentlich schon als Transferflop, nun ist er wieder Stammspieler beim Tabellenführer Borussia Dortmund: Emre Can.

Der defensive Mittelfeldspieler bestach bisher bei all seinen Stationen mit Aggressivität und Einsatz. Attribute, von denen nicht nur der BVB derzeit profitiert, sondern auch die Nationalmannschaft in Zukunft wieder.

Can über Rolle als Aggressive Leader: "Ich liebe Zweikämpfe"

Genau deshalb hat Bundestrainer Hansi Flick ihn eingeladen. Eine genaue Planung wurde Can noch nicht mitgeteilt - und falls doch, wollte er sie nicht preis geben. "Meine Rolle wird man sehen im Laufe der Wochen", gab sich der 29-Jährige bedeckt. "Aber jeder weiß doch, wie ich Fußball spiele. Ich liebe Zweikämpfe, ich liebe es, mich für meine Mannschaft reinzuhauen."

"Reinhauen" - etwas, was viele Fans bei der Nationalelf seit 2018 vermisst haben. Das soll Can ändern. Der will die angesprochene "Mentalität" von Borussia Dortmund auf die Nationalmannschaft übertragen. "Wir können unsere Spielweise beim BVB auch als Vorbild für die Nationalelf nehmen. Oder auch Marokko oder Argentinien", philosophiert der Defensivspezialist.

"Man kann so viel erreichen, wenn man als Mannschaft zusammen verteidigt, Fußball spielt und jeder 100 Prozent gibt", erklärt Can.

Die erste Chance, diese Einstellung zu zeigen, hat der Dortmunder gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen am Samstag in Mainz vor ausverkauftem Haus gegen Peru (ab 20:45 Uhr live im Ticker).