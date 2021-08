München - Nach der enttäuschenden Europameisterschaft soll es in der deutschen Nationalmannschaft so einige Spieler gegeben haben, die sich mit Gedanken an einen Rücktritt beschäftigt haben.

Außer Toni Kroos hat aber niemand seine Karriere im DFB-Dress beendet.

Flick soll Gündogan von Rücktritt abgehalten haben

Nun berichtet die "Bild", dass auch Ilkay Gündogan seine Laufbahn beenden wollte. Neu-Bundestrainer Hansi Flick soll ihn aber davon abgehalten haben.

Neben warmen Worten des ehemaligen Bayern-Coaches soll für den City-Star auch seine bislang eher unzufrieden stellende Karriere im DFB-Team einen Einfluss gehabt haben.

Zur Erinnerung: Beim WM-Triumph 2014 und bei der EM 2016 war der 30-Jährige verletzt, beim peinlichen Vorrunden-Aus während der WM 2018 nur Reservist und bei der EM 2021 behinderte ihn im Achtelfinale gegen England eine Schädelprellung.

Gündogan absolvierte bislang 49 Länderspiele, dabei gelangen ihm elf Tore.

