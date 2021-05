ran: Markus Babbel, der deutsche Fußball-Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die EM 2021 bekanntgegeben. Unter anderem sind auch die ehemals aussortierten Thomas Müller und Mats Hummels wieder mit dabei. Wie schätzen Sie diese Entscheidung ein?

Markus Babbel: Ich bin schon immer ein Fan davon gewesen, wenn gute Leistungen honoriert werden. So stelle ich mir jedenfalls eine deutsche Nationalmannschaft vor. Dass, was Löw da zwischendurch mit Müller und Hummels gemacht hat, konnte doch irgendwann niemand mehr nachvollziehen. Aber jetzt zählt bei der DFB-Elf endlich wieder das pure Leistungsprinzip und deswegen freue ich mich sehr, dass die beiden wieder zurück sind. Das haben sie sich aber aufgrund ihrer gezeigten Leistungen auch redlich verdient. Zumal es in dieser Mannschaft auch dringend Leader braucht und jemanden wie Hummels, der die zuletzt doch arg anfällige Defensive der deutschen Mannschaft hoffentlich stabilisiert.

ran: Geht Löw mit der Nominierung von Müller und Hummels vielleicht auch ein gewisses Risiko ein? Denn wenn er solche gestandenen Spieler mit zur EM nimmt, muss er sie doch eigentlich auch spielen lassen …

Babbel: Das ist doch ganz logisch. Alleine die Präsenz dieser beiden Spieler wird schon etwas mit dieser Mannschaft machen. Und klar, wenn Löw sie mitnimmt, muss er sie auch meiner Meinung nach definitiv spielen lassen. Die jungen Spieler haben in den vergangenen Monaten und Jahren ihre Chance gehabt, sie aber einfach nicht genutzt. Sie hatten ja auch Zeit, sich in ihren Vereinen weiterzuentwickeln, aber auch das hat eben nicht so funktioniert wie man sich das vielleicht beim DFB von dem einen oder anderen Spieler erhofft hat. Deswegen ist diese Rückholaktion von Müller und Hummels für mich die logische Konsequenz. Zumal du das doch auch niemandem mehr verkaufen konntest, dass ein Thomas Müller, der mit dem FC Bayern Deutscher Meister und Champions-League-Sieger wird, nicht gut genug für die deutsche Nationalmannschaft ist. Genauso wie bei Mats Hummels. Er hat spätestens unter Coach Edin Terzic beim BVB zurück zu alter Ruhe und Souveränität gefunden und jedes Mal, wenn er doch mal einen Fehler gemacht hat, eine super Reaktion darauf gezeigt und starke Leistungen abgeliefert.

ran: In der Defensive hat sich Bundestrainer Löw für Niklas Süle anstatt Jerome Boateng entschieden. Nachvollziehbar?

Babbel: Wenn du nur 26 Spieler nominieren kannst, gibt es natürlich immer Entscheidungen, die bei vielen Fans Fragezeichen hervorrufen. Und natürlich ist auch das eine diskutable Entscheidung, zumal auch ich Jerome Boateng für die DFB-Elf für deutlich wertvoller halte als Niklas Süle. Denn Süle hatte beim FC Bayern eine arg durchwachsene Saison, bei ihm habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihm dieser Triple-Erfolg in der vorangegangenen Saison ein wenig die Galligkeit genommen hat. Wenn man ihn dann aktuell auch noch beobachtet, wie er bei dem einen oder anderen Tempolauf mehr oder weniger in sich zusammenfällt, dann fragt man sich schon, was eigentlich mit ihm los ist. Aber abgesehen davon stimmt es mich wirklich extrem positiv, dass bei der deutschen Nationalelf endlich wieder das Leistungsprinzip gilt.

ran: Weshalb auch Kevin Volland wieder dabei ist?

Babbel: Richtig. Denn so viele bessere Stürmer haben wir in Deutschland aktuell nicht. Und dank des Leistungsprinzips sind auch beispielsweise Julian Draxler und Julian Brandt richtigerweise nicht mit dabei. Das sind einfach Spieler, die nur wenig Einsatzzeiten im Verein bekommen und trotzdem mit sich und ihrem Dasein zufrieden sind. Die Vertragsverlängerung von Draxler bei Paris St. Germain kann ich aus diesem Grund auch überhaupt nicht nachvollziehen. Er bekommt dort nur alle paar Spiele mal ein bisschen Einsatzzeit, hätte woanders aber vielleicht eine Führungsrolle übernehmen können. Aber ihm scheint das Leben in Paris halt zu gefallen und damit vermittelt er mir auch ein bisschen das Gefühl, Hauptsache die Kohle stimmt.

ran: Volland gilt zusammen mit Christian Günter vom SC Freiburg als die großen Überraschungen des deutschen EM-Kaders. Wie ist Ihre Meinung?

Babbel: Das sind zwei Jungs, die ja schon einmal bei der deutschen Nationalmannschaft waren, dann nicht mehr nominiert wurden, daraufhin aber nicht aufgesteckt, sondern weiter hart an sich gearbeitet haben. Volland hat irgendwann für sich erkannt, dass er mal raus muss aus der Bundesliga. Und jetzt blüht er bei der AS Monaco förmlich auf. Und Günter ist für mich schon eines der Gesichter des SC Freiburg. Er bringt seit Jahren auf seiner linken Seite konstant gute Leistungen und hat sich diese Nominierung somit redlich verdient. Solche Spieler werden immer ein wenig unterschätzt, weil sie 'nur' in Freiburg spielen. Deswegen begrüße ich den Mut, ihn jetzt für den EM-Kader zu nominieren.

Das Interview führte: Dominik Hechler

