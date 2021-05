München/Seefeld - Nachdem gestern Thomas Müller dran war, stand heute der zweite Rückkehrer Rede und Antwort. Mats Hummels berichtete auf der DFB-Pressekonferenz von den ersten Tagen im Trainingslager sowie der Stimmung in der Nationalmannschaft - und machte Hoffnung für die kommende Europameisterschaft.

Bei seiner eigenen Anreise war der Dortmunder Abwehrchef aufgeregter als sonst, erzählte er mit einem Grinsen im Gesicht. Die Rückkehr sei sehr schön gewesen, er habe sich unglaublich gefreut, endlich wieder alte Bekannte im Umfeld des Nationalteams zu treffen.

Auch die ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft machen Hoffnung auf mehr: "Wir wachsen als Team hier langsam zusammen und jeder hat Bock, auf dem Platz zu stehen", erklärte Hummels.

Comeback geglückt

Auf die letzten zwei Jahre angesprochen, räumte der Weltmeister von 2014 ein, dass der Abschied 2019 "schon weh getan" habe. Thomas Müllers Äußerung, es habe sich "wie eine persönliche Niederlage angefühlt", konnte sich Hummels nur anschließen.

Dass die Rückkehr in die DFB-Auswahl zur Europameisterschaft nun aber perfekt ist, sei "eine schöne Bestätigung" und "von Anfang an das Ziel" des 32-Jährigen gewesen.

"Ich möchte mich hier voll einbringen und in der bestmöglichen Verfassung sein", sagte Hummels mit Blick auf die große Konkurrenz in der Innenverteidigung. Ob als "Wortführer und Anführer" von außen oder auf dem Platz.

Vor allem für Antonio Rüdiger, den frischgebackenen Champions-League-Sieger des FC Chelsea, findet Hummels nur lobende Worte: "Was Toni in den letzten Monaten bei Chelsea geleistet hat, da kann man schon mal das Wort weltklasse benutzen."

"Mit so einem fällt es jedem leicht zu harmonieren", antwortete der Dortmunder auf die Frage nach einem möglichen Innenverteidiger-Duo Hummels/Rüdiger.

"Werden uns in der Gruppe durchsetzen"

Mit Blick auf das EM-Turnier (Start am 11. Juni) machte Hummels den Fans ebenfalls Hoffnung. Zwar habe man mit Frankreich, Ungarn und Portugal schwere Aufgaben in der Gruppe vor der Brust, dennoch ist der Verteidiger positiv gestimmt.

"Wir werden uns in der Gruppe durchsetzen, egal auf welchem Platz. Mein Eindruck von der Mannschaft in den ersten Tagen hier ist durchweg positiv und wir haben eine hohe individuelle Qualität. Die müssen wir nur auf den Rasen bringen", so Hummels.

Rolle der arrivierten Spieler ist nicht gefährdet

Auf die Nachfrage, ob die Rückkehr von Thomas Müller und seiner Person die Hierarchien im Team durcheinanderbringen könnte, antwortete Hummels mit einem klaren Nein - und fügte hinzu: " Wir sind nicht hier, um irgendjemandem seinen Platz streitig zu machen."

Er und Müller kämen als zusätzliche Unterstützung, und die Rollen von Neuer, Kimmich oder Kroos seien unbestritten. Manchmal sei es vielleicht auch besser, das "lieber zu fünft als nur zu dritt zu machen", sagte er mit einem Lächeln und ergänzte: "Am Ende wollen wir alle nur gewinnen!"

Am kommenden Mittwoch trifft die DFB-Elf in einem ersten Testspiel auf Dänemark, Anstoß ist um 21 Uhr (im ran-Liveticker).

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.